‘Renders Galaxy A52s tonen aankomend toestel in vier kleuren’

Via meerdere bronnen weten we nu exact hoe de Samsung Galaxy A52s eruit gaat zien. Online zijn verschillende renders van het aankomende toestel verschenen. Ook weten we daardoor in welke kleuren de smartphone op de markt komt.

Samsung Galaxy A52s renders: toestel van alle kanten

Dat Samsung werkt aan een verbeterde versie van de populaire Galaxy A52 is geen nieuws meer. Het aankomende toestel is al meerdere keren gelekt en nu weten we ook hoe ‘ie eruit gaat zien. Via verschillende bronnen zijn er afbeeldingen verschenen.

Zo weten we dat het toestel sowieso uit wordt uitgebracht in het zwart, wit, lila en lichtgroen. Leg je de originele A52 ernaast dan zien we geen noemenswaardige verschillen, anders dan de gebruikte achtergrond en kleurvarianten. In plaats van een groene versie is dat toestel namelijk verkrijgbaar in het blauw. De A52s heeft ook vier camera’s op de achterzijde in een camera-eiland dat iets uitsteekt.

Ook zien we daar de flitser en natuurlijk het logo van de fabrikant. De rechterkant biedt plek voor de aan- / uitknop en de volumeknoppen. De linkerkant is vrij van knoppen en de boven- en onderkant zijn niet te zien op de verschenen afbeeldingen.

Volgens Twitteraar Snoopytech komt er alleen een 128GB-model op de markt, die zo’n 449 euro moet kosten. Dat strookt met een eerder gerucht dat de prijs nagenoeg hetzelfde wordt als de huidige Samsung A52 met 5G.

Verwachtingen voor Samsung Galaxy A52s

De grootste vernieuwing van het aankomende toestel lijkt de processor te worden. De Snapdragon 778G-chip is volgens geruchten het kloppende hart van de A52s. Die is een stuk krachtiger dan de huidige processor in de normale Samsung A52. Zodoende is het gebruiken van zware apps of multitasken makkelijker. Ook zijn de grafische prestaties opgepoetst, waardoor games er wat beter uitzien, maar ook vloeiender spelen.

Eerdere bronnen lieten weten dat Samsung het toestel misschien in september wil gaan presenteren. Volgende week (11 augustus) is het eerst nog tijd voor een groot event van de fabrikant. Tijdens dat Galaxy Unpacked-evenement gaan we zeer waarschijnlijk twee nieuwe opvouwbare smartphones zien.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Galaxy Z Flip 3 maken dan hun opwachting. Ook verwachten we daar een nieuwe versie van de Samsung Galaxy Buds te gaan zien en ook de Galaxy Watch 4 en Watch Active 4 verschijnen ten tonele.

