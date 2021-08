Samsung Galaxy A52s volledig uitgelekt: dit moet je weten

Dat Samsung werkt aan de Galaxy A52s is geen geheim, maar nu zijn ook alle specificaties bekend. De smartphone wordt sneller dan de normale A52 en lijkt verder veel op dit toestel.

Samsung Galaxy A52s-specificaties gelekt

De afgelopen weken is al veel over de Samsung Galaxy A52s gelekt en nu doet WinFuture een duit in het zakje. De Duitse website beschikt doorgaans over zeer betrouwbare informatie en meldt nu alles te weten over de nieuwe Samsung-telefoon. Zo wordt duidelijk dat de Galaxy A52s is voorzien van een Snapdragon 778G-processor, die sneller is dan de Snapdragon 720G van de ‘originele’ Galaxy A52.

Volgens WinFuture zijn de prestaties bijna 35 procent beter, wat betekent dat de Galaxy A52s nog beter kan multitasken en games vloeiender draait. De hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte zijn wel hetzelfde gebleven: 6GB en 128GB. Ook kun je de opslag verder uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Ook het scherm en de camera’s zijn bij de Galaxy A52s hetzelfde als bij de reguliere A52. Dit betekent dat het display opnieuw 6,5 inch groot is, scherpe beelden toont door de resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een hoge 90Hz-ververssnelheid heeft. Hiervoor voelt alles wat sneller en vloeiender aan. Bovenin zit opnieuw een cameragat voor de selfiecamera en onder het scherm zit de vingerafdrukscanner.

Weinig veranderingen

Ook aan de accu verandert de Samsung A52s weinig. De batterij heeft opnieuw een capaciteit van 4500 mAh en laadt op met maximaal 25 Watt. Hierdoor zit de accu na een half uur opladen weer voor de helft vol. Draadloos opladen ontbreekt, maar dualsim-ondersteuning en nfc zijn wel aanwezig. Ook draait de Galaxy A52s op Android 11 met de bekende One UI-software van Samsung.

Op de achterkant zitten vier camera’s: een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en twee 5 megapixel-camera’s voor portretfoto’s en close-ups. Voor het maken van selfies en voeren van videogesprekken is een 32 megapixel-frontcamera aanwezig. De behuizing van de Galaxy A52s is van plastic, maar wel stof- en waterdicht door de IP67-certificatie.

Prijs en release Samsung A52s

De website schrijft dat de Samsung Galaxy A52s eind deze maand moet verschijnen. De telefoon zou verschijnen in vier kleuren: zwart, blauw, groen en paars.

Met een adviesprijs van 449 euro is de A52s twee tientjes duurder dan de 5G-versie van de A52 die eerder dit jaar verscheen. Of de nieuwe midranger ook in Nederland en België wordt uitgebracht, is nog onduidelijk.

