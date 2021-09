Maandelijkse Android-updates voor Samsung Galaxy A52s en meer

Een aantal nieuwe Samsung-smartphones, waaronder de Galaxy A52s, krijgen maandelijkse beveiligingsupdates. Dat maakt het bedrijf bekend op zijn officiële updatepagina.

Samsung heeft zijn Mobile Security-pagina bijgewerkt, waar de fabrikant bijhoudt hoe vaak toestellen updates ontvangen. Op de pagina is nu te zien dat de onlangs aangekondigde Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 iedere maand een Android-beveiligingsupdate krijgen. Dit is niet zo gek, want Samsung voorziet al zijn high-end smartphones van maandelijkse beveiligingspatches.

Ook de Galaxy A52s, die onlangs in Nederland is uitgebracht, kan rekenen op maandelijkse beveiligingsupdates. Dit gold overigens ook al voor de Galaxy A52. Samsung geeft de telefoons drie jaar lang iedere maand een patch en schakelt in het laatste jaar (Samsung belooft vier jaar software-ondersteuning) terug naar kwartaal-updates. Hierbij bundelt het bedrijf de beveiligingsupdates van drie maanden en brengt het ze in één keer uit.

Begin jaar dit maakte Samsung bekend smartphones langer te ondersteunen. Alle Galaxy-toestellen die in 2019 of later zijn uitgebracht, kunnen rekenen op vier jaar aan beveiligingsupdates. Dit geldt voor zowel dure als betaalbare telefoons. Ook als je bijvoorbeeld een Galaxy A32 of Galaxy A42 hebt, ben je verzekerd van jarenlang updates.

Over de Galaxy A52s

Als gezegd is de Samsung Galaxy A52s sinds kort in Nederland te koop. De smartphone is een snellere versie van de reguliere A52 en met een adviesprijs van 449 euro ook een stukje duurder. De A52s heeft wel standaard 5G-ondersteuning en een vloeiend 120Hz-scherm aan boord. Bij de A52 heeft de goedkoopste versie alleen 4G en ‘slechts’ een 90Hz-display.

De Galaxy A52s is krachtiger dankzij de Snapdragon 778G-processor. Deze chip zit ook in andere midrange Android-toestellen als de Motorola Edge 20 en Realme GT Master Edition. Daarnaast heeft de A52s 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, al verschijnt ook een versie met 8GB RAM en 256GB opslag. Hiervoor betaal je wel meer: 509 euro.

Verder is de Samsung A52s nagenoeg identiek aan de ‘normale’ A52. Zo heeft de telefoon een stof- en waterdicht design, vier camera’s achterop en een 6,5 inch-amoled-scherm. De accu is 4500 mAh groot en ondersteunt snelladen met maximaal 25 Watt. In het doosje zit echter een langzamere 15 Watt oplader.

