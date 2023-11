Samsung Galaxy A53 krijgt Android 14-update met One UI 6

Nu Samsungs nieuwste smartphones allemaal zijn geüpdatet naar de nieuwste software, zijn ook de oudere toestellen aan de beurt. De Samsung Galaxy A53 ontvangt nu de Android 14-update.

Download nu Android 14 op je Samsung Galaxy A53

Gebruikers van de Samsung Galaxy A53 kunnen hun telefoon gaan updaten. Samsung rolt namelijk Android 14 met de One UI 6-schil nu uit. Dat is een welkome verrassing voor A53-bezitters, aangezien Samsung deze update eigenlijk pas in december 2023 zou uitbrengen.

Hoewel de Samsung Galaxy A53 niet meer het nieuwste toestel uit de serie is (nu Galaxy A54), helpt de update nog steeds met het verbeteren van je smartphone. De update brengt namelijk nieuwe functies en betere beveiliging tegen kwaadwillenden naar de telefoon.

Wanneer de Android 14-update beschikbaar is voor jouw Samsung Galaxy A53, ontvang je automatisch een melding. Je kunt ook zelf even controleren op software-updates. Ga daarvoor naar de instellingen, selecteer ‘Software-update’, en tik op ‘Downloaden en installeren’. Hiermee wordt de nieuwe versie zichtbaar en kun je direct aan de download beginnen.

Android 14 is de tweede grote update voor de Galaxy A53. De smartphone kwam uit de doos met Android 12 en krijgt in de toekomst ook Android 15 en 16. De A53 wordt nog ondersteund met beveiligingsupdates tot maart 2027. Heb je nu een Samsung Galaxy A53? Dan kun je nog rustig een aantal jaren ermee door.

Dit is er nieuw in Android 14

Android 14 brengt vooral subtiele verbeteringen naar de Galaxy A53. Zo is er een nieuw snel instellingen-paneel, een ander lettertype en kun je makkelijker de software aanpassen, inclusief het uiterlijk van je vergrendelscherm.

Voor meer informatie over de belangrijkste vernieuwingen van Android 14, kun je onze uitgebreide review bekijken. De update was als eerst Google Pixel-telefoons beschikbaar, maar ook fabrikanten als OnePlus en Sony brengen Android 14 op hun toestellen uit.

De komende maanden zal Android 14 beschikbaar komen voor nog meer smartphones. Als je een andere Samsung-telefoon hebt of een toestel van een ander merk bezit, houd dan ons uitgebreide overzicht van de Android 14-updates in de gaten. Daar houden we bij welke smartphones kunnen worden geüpdatet en welke helaas niet in aanmerking komen.

Bedankt voor de tip, Ard!

