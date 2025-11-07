‘Waarom je misschien pech hebt als Samsung Galaxy A53-eigenaar’

Deze populaire Samsung-smartphone heeft zijn laatste grote update gehad en lijkt daarmee achter het net te vissen van een belangrijke update.

Samsung Galaxy A53 Android 16-pech

De Galaxy A53 is een van Samsungs meest populaire middenklassers uit 2022. Heb jij dat toestel nog steeds in gebruik? Dan is je vast niet ontgaan dat ‘ie een paar weken geleden de update naar Android 16 kreeg. Met die update komt ook de One UI 8-schil, die de telefoon voorziet van een aantal verbeteringen.

Belangrijke AI-functies heeft de smartphone echter niet. Mogelijk komen die in de aankomende One UI versie 8.5, die volgend jaar uitrolt. Die update brengt daarnaast ook een groot herontwerp. Het is een belangrijke update dus, maar of de Galaxy A53 die überhaupt krijgt, is nog maar de vraag.

In 2022 beloofde Samsung vier grote Android-versies voor de Galaxy A53 en vijf jaar aan beveiligingsupdates. Met de recente update naar Android 16 vinkte de fabrikant die vierde grote update dus al af. Samsung hoeft de A53 daarom niet per se te updaten tot One UI 8.5, wat een teleurstelling zou zijn voor gebruikers van de smartphone.

One UI 8.5 brengt vernieuwde iconen naar Samsung-telefoons, met een 3D-effect. Ook wordt het snelle instellingenmenu veel uitgebreider te personaliseren en krijgt het vergrendelscherm een make-over. In veel apps wordt de zoekbalk naar beneden in beeld verplaatst voor makkelijkere bediening met één hand en inzichten in je batterijgebruik worden een stuk gedetailleerder.

Er is nog hoop voor de Galaxy A53 en One UI 8.5

Hoewel Samsung nu al voldaan heeft aan de belofte van vier grote Android-updates voor de Galaxy A53, moet de telefoon nog tot en met maart 2027 voorzien worden van beveiligingsupdates. Of One UI 8.5 op deze manier toch naar de A53 komt, is nog maar de vraag, maar we sluiten het ook niet uit. Samsung heeft er een handje van om toestellen die op papier “te oud” zijn, incidenteel toch een update te geven.

Wij hopen in ieder geval dat de One UI 8.5-update nog meetelt bij de vierde grote Android-update voor de Galaxy A53. Het duurt nog even tot het zover is, want waarschijnlijk komt One UI 8.5 in het eerste kwartaal van 2026 uit.

Ondertussen houdt Android Planet je natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen!