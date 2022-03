Samsung Galaxy A-event livestream: zo volg je de onthulling – update

Om 15.00 uur Nederlandse tijd presenteert Samsung zijn nieuwste Galaxy A-smartphones. Wil je de presentatie volgen? Check dan de livestream in dit artikel.

Update: Samsung Galaxy A53 en A33 officieel gepresenteerd

Tijdens het Galaxy-event is de Samsung Galaxy A53 officieel onthuld. Ook de Samsung Galaxy A33 werd gepresenteerd. Meer weten? Check dan onze uitgebreide artikelen.

Volg de Samsung Galaxy A53 livestream

We hebben er lang naar uitgekeken, maar vanmiddag worden eindelijk nieuwe Galaxy A-telefoons onthuld. De A-reeks van Samsung is erg populair in Nederland en dat is begrijpelijk, want de toestellen bieden fijne features en kosten niet de hoofdprijs. Om 15.00 uur gaat het ‘Samsung Galaxy A Event 2022’ van start.

Tijdens de presentatie wordt hoogstwaarschijnlijk de Samsung Galaxy A53 uit de doeken gedaan. Dit is de opvolger van de veel verkochte Galaxy A52 en A52s. De onthulling kun je volgen via de YouTube-stream hierboven, die je overigens op allerlei apparaten te bekijken is.

Het event kijk je dus gemakkelijk op je smartphone, maar kun je ook streamen naar je Chromecast of Android TV. Hiervoor tik je in de YouTube-app simpelweg op het Cast-icoontje, waarna je je televisie selecteert.

Wat we verwachten

Als gezegd staat de Samsung Galaxy A53 tijdens het evenement centraal. De smartphone is bijna volledig gelekt, waardoor we weten wat we kunnen verwachten. Het toestel heeft een 6,5 inch-super-amoled-scherm met een hoge full-hd-resolutie en 120Hz-ververssnelheid. Bij de Galaxy A52 ververste het display ‘maar’ 90 keer per seconden.

Samsung gaat ook de batterij van de Galaxy A53 verbeteren. Deze is dit keer 5000 mAh groot en dat is fors meer dan bij de A52 en A52s (4500 mAh). Snelladen is aanwezig, net als een nieuwe Exynos-processor, minstens 128GB opslag en een viervoudige camera achterop. Wat de Galaxy A53s gaat kosten en wanneer ‘ie in Nederland verschijnt, is nog onduidelijk.

Naast de A53 krijgen we waarschijnlijk ook de Galaxy A33 te zien. Dit toestel is minder uitgebreid dan de A53, maar wel goedkoper. Volgens geruchten krijgt de telefoon een fraai 6,4 inch-amoled-scherm, dezelfde krachtige processor en 5G-ondersteuning. Het is de opvolger van de Galaxy A32, die begin vorig jaar werd uitgebracht. Beide smartphones draaien op Android 12.

Vanmiddag zal blijken in hoeverre de gelekte informatie klopt. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de smartphones, bijvoorbeeld door onze gratis app te downloaden of je aan te melden voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

