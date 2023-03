Nu te downloaden: Samsung Galaxy A53 krijgt One UI 5.1-update

Heb je een Samsung Galaxy A53? Dan kun je nu een flinke update downloaden en installeren. Je telefoon wordt bijgewerkt naar One UI 5.1.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

One UI-versie 5.1 is al op de nodige Samsung-smartphones beschikbaar en komt nu naar de Galaxy A53. Daarmee krijgt de populaire midranger de nieuwste software, die weer een aantal handige features bevat. Zo is er een nieuwe batterij- en weerwidget en kun je makkelijker foto’s delen met het hele gezin.

De update brengt ook de Android-beveiligingsupdate van februari 2023 met zich mee, waardoor de Samsung A53 weer bijna helemaal up-to-date is. De software-update is overigens 1,35GB, dus het is slim om ‘m via een wifi-verbinding binnen te halen. Anders ben je mogelijk snel door je mobiele databundel heen.

Het is heel simpel om de One UI 5.1-update te downloaden en installeren. Je krijgt automatisch een melding als de update beschikbaar is, of je checkt handmatig even op nieuwe versie. Dat laatste doe je door de instellingen te openen, op ‘Software-update’ te tikken en dan voor ‘Downloaden en installeren’ te kiezen. Je ziet de update dan vanzelf in beeld verschijnen.

Samsung A54 op komst

De Samsung Galaxy A53 is één van de populairste Android-telefoons van dit moment. Binnenkort verwachten we een opvolger in de vorm van de Galaxy A54. Deze smartphone wordt misschien op 15 maart aangekondigd en is al bijna volledig uitgelekt. Eigenlijk is alleen de adviesprijs nog onbekend.

Zo weten we dat de A54 ongeveer hetzelfde design krijgt als de Galaxy S23. Hierbij is het camera-eiland op de achterkant verdwenen en zitten de lenzen los in de behuizing verwerkt.

Onder de motorkap van de Samsung-telefoon zit vermoedelijk een Exynos 1380-processor, die sneller moet zijn dan de chip in de A53. Het scherm is waarschijnlijk 6,4 inch groot, heeft een hoge full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz.

Voor het maken van foto’s zou Samsung kiezen voor een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. De selfiecamera schiet plaatjes in 32 megapixel. Tot slot moet de Galaxy A54 beschikken over een 5000 mAh-accu.

Dank voor de tips, A.C. en Jan!

Het laatste nieuws over Samsung: