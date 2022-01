‘Samsung Galaxy A53 krijgt langzame oplader mee in de doos’

De aankomende Galaxy A53 van Samsung krijgt een oplader van 15 Watt standaard in het doosje. Dit is verre van indrukwekkend, al kan de telefoon straks ook snelladen met 25 Watt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy A53-oplader is traag’

We krijgen langzaam steeds meer informatie van de opvolger van de populaire Samsung Galaxy A52. De nieuwe midrange telefoon verschijnt later dit jaar en is een goedkoper alternatief voor het nieuwe vlaggenschip van Samsung: de Galaxy S22.

Waar de Galaxy A52 en Galaxy A52s beiden met 25 Watt kunnen opladen, leverde de Zuid-Koreaanse smartphone fabrikant ‘maar’ een 15 watt oplader mee in de doos. Betrouwbare bronnen melden nu ook dat de nieuwe Samsung A53 niet over de snelste lader beschikt. Veel toestellen hebben trouwens een snellaadfunctie die de accu veel rapper bijvult.

Samsung Galaxy A52s

‘Geen oplader in de doos’

Al langere tijd is er tumult in de wereld van smartphone-opladers. Zo stelde de Europese Unie in september al voor dat smartphones in de toekomst zonder oplader verkocht moeten worden, omdat dat beter zou zijn voor het milieu. Ook kondigde Samsung zelf al aan dat het bedrijf van plan is om langzamerhand de oplader uit de doos van smartphones weg te laten.

Het is echter de vraag of dit gebeurt uit duurzaamheidsoverwegingen of dat het een monetaire bezuinig is. Hoe dan ook, de nieuwe Samsung Galaxy A53 zal nog beschikken over een 15 Watt-oplader in de verpakking. Of dit goed genoeg blijkt te zijn ten opzichte van de concurrenten, is dan weer een andere vraag.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verwachte specificaties van Samsung A53

De nieuwe midrangetelefoon van Samsung krijgt naar verwachting een 6,5 inch-amoled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. De accu van de Galaxy A53 is waarschijnlijk lekker groot. Met 5000 mAh aan batterijcapaciteit kan de telefoon makkelijk een hele dag intensief gebruikt worden, zodat je niet vaak hoeft op te laden.

De telefoon is verder uitgerust met een Exynos 1200-processor met 6GB werkgeheugen en 128GB aan interne opslag. Waarschijnlijk verschijnt ook een versie met meer opslagruimte en werkgeheugen. De camera’s zijn zoals je verwacht: een hoofdcamera van 64 megapixel en een frontcamera, macrocamera en groothoeklens.

De Samsung Galaxy A53 5G draait hoogstwaarschijnlijk op het nieuwe Android 12 en moet verschijnen zijn in zwart, wit, blauw en oranje. Mocht je geïnteresseerd zijn in de voorgangers van deze smartphone, lees dan onze review over de Samsung Galaxy A52 en Samsung Galaxy A52s.

Het laatste nieuws over Samsung: