‘Dit is de Samsung Galaxy A53, met bekend design’

De eerste renders van de Samsung Galaxy A53 zijn gelekt. De opvolger lijkt sterk op zijn voorganger, de enorm populaire A52, zo blijkt uit de afbeeldingen van een betrouwbare bron.

Bekijk de Samsung Galaxy A53 renders

De Samsung Galaxy A53 wordt waarschijnlijk pas over een aantal maanden aangekondigd, maar de eerste afbeeldingen zijn nu online verschenen. Het gaat om renders die zijn gepubliceerd door website Digit.in, in samenwerking met de bekende smartphonelekker OnLeaks. Hij deelt vaker (betrouwbare) beelden van nog onaangekondigde Android-telefoons.

De renders tonen dat de Samsung Galaxy A53 er vrijwel hetzelfde uitziet als zijn voorganger, de Samsung A52. Het nieuwe toestel zou wel ietsjes dunner zijn dan zijn voorganger. De behuizing is volgens de informatie 8,14 millimeter dik, tegenover de 8,4 millimeter van de A52. Opvallend is dat Samsung de koptelefoonaansluiting lijkt te schrappen. Deze poort zat wel op de Galaxy A52.

Verder heeft de A53 heeft veel weg van zijn voorganger. Het scherm vult bijna de hele voorkant, bovenin zien we een klein gat voor de selfiecamera en het camera-eiland achterop loopt als het ware door vanuit de behuizing. De volumeknoppen en aan/uit-knop zitten aan de rechter zijkant, terwijl we onderaan de speaker en usb-c-poort zien.

Meer over de Galaxy A53

Veel is er nog niet over de Samsung A53 bekend. Wel is de verwachting dat de telefoon een 64 megapixel-camera en 120Hz-scherm heeft, net als zijn voorganger. Digit.in schrijft dat Samsung mogelijk alleen een 5G-versie van de telefoon uitbrengt. De Galaxy A52, die Samsung sinds maart in Nederland verkoopt, is er zowel in een 4G- als 5G-variant.

In augustus kwam Samsung met de Galaxy A52s, een snellere versie van de A52. De smartphone heeft een krachtige Snapdragon 778G-processor en standaard 5G-internet. Hierdoor is het toestel toekomstbestendiger, maar ook duurder. De Galaxy A52s heeft een adviesprijs van 449 euro, al zijn er webwinkels die ‘m voor een paar tientjes minder aanbieden.

Wil je meer weten? Lees dan ook de Samsung Galaxy A52s review, waarin we de betaalbare smartphone aan de tand voelen. Zoek je juist naar meer originele over de ‘oudere’ A52? In de Samsung Galaxy A52 review vertellen we je alles. Als je liever kijkt, dan kun je terecht bij de videoreview hieronder.