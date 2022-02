‘Samsung levert Galaxy A53 met snellader in de doos’

Een reden waarom je beter voor de aankomende Samsung Galaxy A53 kunt kiezen in plaats van de veel krachtigere Galaxy S22? De Samsung Galaxy A53 komt volgens geruchten wel met een snellader, terwijl de veel duurdere Galaxy S-lijn wordt geleverd zonder.

‘Samsung Galaxy A53 komt met snellader’

Die informatie over het meeleveren van de oplader wordt genoemd door MySmartPrice. De aankomende Samsung Galaxy A53 is namelijk verschenen in de database van verschillende keuringsinstanties. Voordat producten daadwerkelijk op de markt komen, worden ze namelijk getest op tig punten.

Bij een van die instanties is nu niet alleen het nieuwe toestel verschenen, maar die werd samen met een 25 Watt-snellader geleverd. Dat zou kunnen betekenen dat Samsung er bij dat toestel wel voor kiest om een oplaadblok mee te leveren.

Of dat klopt of geldt voor elk model van de aankomende smartphone is natuurlijk nog wel de vraag. De FCC, de keuringsinstantie waar de A53 nu is getest, wilde misschien alleen checken hoe het toestel zich houdt als ‘ie wordt opgeladen met zo’n krachtige lader.

‘Geen oplader meer in de doos bij Galaxy S22’

Voordat we de Galaxy A53 en waarschijnlijk Samsung Galaxy A73 gaan zien, verwachten we eerst nog de Galaxy S22-serie. Volgende week, woensdag 9 februari, is het namelijk weer tijd voor Samsung Galaxy Unpacked. Op die dag gaan we vermoedelijk de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en S22 Ultra zien.

In de wandelgangen wordt er genoemd dat die toestellen kunnen opladen met maximaal 45 Watt. Samsung zou echter voornemens zijn om geen oplader meer mee te leveren. Dat was ook al niet meer het geval bij de Galaxy S21-serie van 2021. Het bedrijf zelf geeft aan dat ze dat niet meer doen vanwege duurzame keuzes, het bevorderen van recyclinggewoonten en vanwege het milieu.

Net als oordopjes hebben veel mensen inmiddels al een oplader liggen die gewoon nog te gebruiken is. Tevens scheelt het de fabrikant ook veel in kosten voor opslag en vervoer, simpelweg omdat de doosjes fysiek een stuk kleiner zijn.

