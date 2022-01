‘Samsung Galaxy A53 lijkt behoorlijk veel op zijn voorganger’

Samsung werkt aan de opvolger van een van de populairste middenklasser-smartphones van het moment, de Galaxy A52. Echt spannend lijkt deze opvolger niet te worden.

Gelekt: Galaxy A53 is geen grote upgrade

De Samsung Galaxy A52 gaat als warme broodjes over de toonbank. Het is dus niet gek dat Samsung werkt aan een opvolger: de Samsung Galaxy A53. De fabrikant lijkt echter de ‘if it ain’t broke, don’t fix it’-mentaliteit te hanteren. Als we de gelekte specificaties en renders van de A53 moeten geloven, gaat het toestel namelijk veel op zijn voorganger lijken.

De Galaxy A53 krijgt opnieuw een plastic behuizing, een scherm met relatief stevige bezels en een gecentreerde ‘holepunch’ voor de selfiecamera. Het ontwerp blijft nagenoeg hetzelfde als het ontwerp van de A52 en A52s. Dat betekent dat Samsung hetzelfde ontwerp nu al drie jaar in stand houdt. Dat is niet per se erg, maar echt spannend is het niet.

Aan de binnenkant krijgen wel een aantal onderdelen een upgrade. Zo wordt de processor weer een stukje sneller. Het toestel krijgt naar verwachting een nieuwe Exynos 1200-chip met acht kernen. Ook heeft het toestel 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. 5G-ondersteuning is standaard aan boord, net als bij de Galaxy A52s van vorig jaar.

Vier camera’s en grote accu

Op de achterkant van de Galaxy A53 vinden we vier lenzen. Dit zijn een 64 megapixel-hoofdlens, 12 megapixel-groothoeklens en twee 5 megapixel-lenzen, waarvan de functie nog onbekend is. Naar verwachting gaat het om een macrocamera en dieptesensor voor portretfoto’s.

De accu van het toestel krijgt met 5000 mAh een flinke inhoud. Dat betekent waarschijnlijk dat je de Galaxy A53 niet snel aan de lader hoeft te leggen. De accu laadt op met een snelheid van 25 Watt. Dat is niet gigantisch snel, maar ook zeker niet traag.

Samsung kondigt de Galaxy A53 naar verwachting ergens dit kwartaal aan. Waarschijnlijk moeten we nog een maandje of twee geduld hebben. Wil je niks over het toestel missen? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.

