Download: Samsung Galaxy A54 en A34 krijgen Android 14-update

Ook Samsungs populaire midrange-smartphones worden bijgewerkt naar Android 14. De Galaxy A54 en A34 krijgen nu de grote software-update.

Samsung blijft doorgaan met het uitrollen van Android 14-updates voor haar smartphones. Nu zijn de Galaxy A54 en Galaxy A34 aan de beurt, de populaire middenklassers die eerder dit jaar zijn uitgebracht. De telefoons krijgen in Nederland de update naar One UI 6, de software van Samsung die op Android 14 is gebaseerd.

De update, die ruim 2GB groot is, bevat ook de Android-beveiligingsupdate van november 2023. Hierdoor zijn de meest recente lekken en andere problemen in het besturingssysteem opgelost. Omdat de update behoorlijk groot is, raden we aan om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden. Vergeet daarnaast niet om vooraf een back-up van je smartphone te maken.

Je krijgt automatisch een notificatie als de Android 14-update voor jouw Samsung Galaxy A54 of A34 beschikbaar is. Natuurlijk kun je ook handmatig checken op software-updates. Hiervoor hoef je alleen de instellingen te openen, naar ‘Software-update’ te gaan en hier op ‘Downloaden en installeren’ te tikken. Dan verschijnt de nieuwe versie in beeld en kun je beginnen met downloaden.

Android 14 is overigens de eerste grote software-update voor de Galaxy A54 en A34. Het toestel wordt nog jarenlang ondersteund en krijgt sowieso upgrades naar Android 15, 16 en 17. Samsung garandeert verder vijf jaar aan beveiligingspatches, waarmee hackers buiten de deur worden uitgehouden, tot en met maart 2028. De telefoon gaat dus nog wel een tijdje mee.

Nieuw in Android 14 (en One UI 6)

Android 14 is de opvolger van Android 13 en een relatief kleine update qua functies. In de update van Samsung zijn natuurlijk alsnog genoeg verbeteringen te vinden. Zo krijgt je Galaxy A54 of A34 een fijner snelle instellingen-paneel en kiest Samsung voor een nieuw lettertype. Ook laat Android 14 je makkelijker het uiterlijk van de software aanpassen en je vergrendelscherm wijzigen.

Wil je meer weten? In de uitgebreide Android 14 review nemen we de belangrijkste vernieuwingen met je door. De update is sinds vorige maand beschikbaar voor Google Pixel-telefoons en is inmiddels ook uitgebracht voor verschillende Samsung-telefoons en enkele Sony-toestellen.

De komende maanden verschijnt Android 14 voor veel meer smartphones. Heb jij een ander Samsung-toestel of een telefoon van een ander merk? Houd ons grote Android 14 update-overzicht in de gaten, want daar houden we precies bij welke smartphones geüpdatet kunnen worden en welke helaas buiten de boot vallen.

Heb jij Android 14 al geïnstalleerd op je Samsung Galaxy A54 of A34? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

