‘Samsung Galaxy A54 en A34 worden binnenkort onthuld’

De Samsung Galaxy A54 is middenklasser waar we al een tijdje op wachten. Vrijwel alles over de smartphone is al gelekt, maar wanneer ‘ie op de markt verschijnt, is niet bekend. Tot nu.

‘Samsung Galaxy A54 en A34 op 15 maart’

De Galaxy A-serie van Samsung is erg populair in Nederland, met als meest recente model de Galaxy A53. De midranger presteert goed voor de prijs heeft een aantal premium features, zoals een helder amoled-scherm. In een prijsklasse lager doet ook de A33 het goed.

Men heeft dan ook hoge verwachtingen van opvolgers van deze smartphones, de Galaxy A54 en Galaxy A34. En ondanks dat vrijwel alle specificaties al op straat liggen, was er over een officiële presentatie nog niets bekend. Daar is verandering in gekomen, want volgens lekker OnLeaks worden we de smartphones binnenkort aangekondigd. Dat doet Samsung naar verluidt op 15 maart.

OK… I won't vouch this one by 100% but I heard from a quite reliable source that #Samsung will officially unveil the #GalaxyA34 and #GalaxyA54 on March 15th… pic.twitter.com/eoidRjCRMS — Steve H.McFly (@OnLeaks) March 1, 2023

De lekker geeft op Twitter aan niet helemaal zeker te zijn, maar heeft de informatie wel van een ‘vrij betrouwbare bron’. De verwachte datum lijkt niet onlogisch, want de Galaxy A53 werd vorig jaar op 17 maart aangekondigd.

Zeven dagen later lag de smartphone in de winkels. Of er een speciaal evenement wordt georganiseerd voor de aankondiging van de telefoons is niet bekend.

Dit verwachten we van de toestellen

De afgelopen maanden kwamen de Samsung Galaxy A54 en A34 al vaak voorbij op Android Planet. We denken daarom veel te weten over de nieuwe toestellen, zoals het ontwerp. De smartphones nemen de nieuwe Samsung-stijl over die we kennen van de Galaxy S23. Daarin zijn de camera’s los in de achterkant verwerkt.

De A54 behoudt hetzelfde 120Hz-scherm met een klein gat voor de selfiecamera. Bij de A34 is dit een zogeheten ‘druppelnotch’. Verder heeft de A54 tot 8GB aan werkgeheugen aan boord, een 50 megapixel-hoofdcamera en een batterij van 5000 mAh om de dag mee door te komen.

De A34 heeft ook een 120Hz-scherm voor soepele beelden met een 48 megapixel-hoofdcamera, 8GB RAM en 5000 mAh-batterij. Het grote verschil in beide smartphones zit hem in de rekenkracht. De chip in de A54 is een stukje sneller dan in de A34.

