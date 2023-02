‘Beelden: nieuwe renders laten Samsung Galaxy A54 en A34 zien’

Een betrouwbare bron heeft officiële afbeeldingen van de Samsung Galaxy A54 en A34 online gezet. Check hier hoe de nieuwe midrangers eruitzien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Bekijk de Samsung Galaxy A54-afbeeldingen’

Samsung moet de Galaxy A54 en Galaxy A34 nog presenteren, maar stiekem is vrijwel alles over de verwachte smartphones al bekend. Het is bovendien niet voor het eerst dat er afbeeldingen verschijnen, al heeft de betrouwbare website WinFuture nu wel officiële marketingplaatjes gedeeld. De telefoons volgen de populaire Galaxy A53 en Galaxy A33 van vorig op.

We zien dat de Galaxy A54 en A34 in meerdere flitsende kleurtjes verschijnen. Naast het standaard zwart en wit zien we ook een geel/groene versie en een uitvoering in het paars. Daarnaast valt op dat de schermranden redelijk fors en niet symmetrisch zijn. De ‘kin’ aan de onderkant is iets dikker.

De Samsung Galaxy A54



De renders bevestigen dat de Samsung A54 en A34 ongeveer hetzelfde design krijgen als de Samsung Galaxy S23-telefoons. Het ontwerp is simpeler en kenmerkt zich door de losse cameralenzen die uit de behuizing steken. Bij voorgaande smartphones koos Samsung er vaak voor om de camera’s te verwerken in een los ‘eiland’.

De Samsung Galaxy A34



Beide toestellen hebben overigens drie camera’s achterop en een enkele selfiecamera. Bij de A54 zit de selfiecamera in een klein gat in het scherm, terwijl Samsung bij de A34 kiest voor een kleine notch. De Galaxy A54 heeft volgens geruchten een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

Wat we nog meer weten

De Galaxy A34, die vermoedelijk weer iets goedkoper is dan de A54, zou een 48 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera hebben. Daarnaast hebben geruchten het over een Dimensity 1080-processor, 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte. De batterij is 5000 mAh groot en het scherm moet 6,6 inch meten.

Bij de Samsung A54 is het display waarschijnlijk iets kleiner: 6,4 inch. Wel heeft het scherm een super-amoled-paneel voor een hoog contrast en mooie kleuren, en een 120Hz-ververssnelheid. Verder beschikt de smartphone vermoedelijk over een Exynos 1380-processor met 8GB werkgeheugen en een 5000 mAh-accu.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

Het laatste nieuws over Samsung: