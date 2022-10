‘Opvolger Samsung Galaxy A53 krijgt een 50 megapixel-camera’

Er is een nieuw gerucht opgedoken over de Samsung Galaxy A54. Het toestel zou een 50 megapixel-camera krijgen, wat op papier minder goed is dan bij zijn voorganger.

‘Samsung Galaxy A54 heeft 50MP-camera’

Volgens informatie van GalaxyClub (via Sammobile) krijgt de Samsung Galaxy A54 een andere camera dan zijn voorganger. Naar verluidt gaat het om een 50 megapixel-hoofdcamera, wat op het eerste oog minder indrukwekkend is dan bij de Galaxy A53. Dit toestel beschikt – net als de A52 – over een 64 megapixel-camera op de achterkant.

Verdere details ontbreken helaas. Dat de hoofdcamera van de Samsung A54 minder megapixels heeft, betekent overigens niet dat ‘ie minder mooie foto’s maakt. De Galaxy S22 heeft bijvoorbeeld ook een 50 megapixel-hoofdcamera en schiet beduidend betere plaatjes dan de Galaxy A-telefoon. De grootte van de sensor en functies als optische beeldstabilisatie spelen een grotere rol.

Volgens een eerder gerucht beschikt de Samsung Galaxy A54 naast de nieuwe hoofdcamera ook over een groothoeklens (waarschijnlijk van 8 of 12 megapixel) en 5 megapixel-macrocamera. Samsung zou de dieptesensor, die wel op de A52 en A53 zit, weglaten. Veel maakt dit niet uit; de sensor helpt alleen bij het maken van portretfoto’s en kan prima door software worden vervangen.

Meer over de Samsung A54

Het is onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A54 uit de doeken doet, maar hier moeten we nog wel even op wachten. We verwachten dat de smartphone begin pas volgend jaar wordt onthuld; de presentatie van de A53 vond dit jaar in maart plaats. Vermoedelijk komt het bedrijf eerst met de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra.

Tot die tijd moeten we het doen met de Galaxy A53. Deze midranger volgt de populaire Samsung A52(s) van vorig jaar op en beschikt over prima specificaties. Zo heeft het toestel een groot 6,5 inch-amoled-scherm, fors 5000 mAh-batterij en een waterdichte behuizing met stereospeakers.

De hardware is echter niet de snelste en de A53 kan niet heel snel opladen. Meer weten? Lees dan de Samsung Galaxy A53 review waarin we je alles vertellen over de telefoon.

