Gerucht: Samsung Galaxy A54 krijgt ‘maar’ drie camera’s achterop

De verwachte Galaxy A54 krijgt een camera minder dan zijn voorganger, omdat Samsung de dieptesensor weglaat. Dit hoeft overigens niet voor problemen te zorgen.

‘Minder camera’s bij Samsung Galaxy A54’

De nieuwe Galaxy A-telefoons van Samsung laten nog wel even op zich wachten, maar de eerste geruchten stromen langzaam binnen. De Koreaanse nieuwssite The Elec, die vaker Samsung-nieuws publiceert, zegt meer te weten over de aanstaande Galaxy A54.

Het toestel, dat de populaire Samsung A53 moet opvolgen, krijgt mogelijk ‘slechts’ drie camera’s op de achterkant. Samsung laat de dieptesensor weg en plaatst alleen een hoofdcamera, groothoeklens en macrocamera op de smartphone. Dit zou bovendien voor de Galaxy A24 en Galaxy A34 gelden, die ook op de planning staan.

De Samsung Galaxy A53

Samsung laat de dieptesensor waarschijnlijk weg om kosten te besparen. Volgens The Elec krijgt de A54 een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens (maar waarschijnlijk is dit 8 of 12MP) en 5 megapixel-macrocamera. De Galaxy A24 en A34 hebben vermoedelijk een groothoeklens van 8 megapixel en 5 megapixel-macrosensor, naast de hoofdcamera van 48 of 50 megapixel.

Het weglaten van de dieptesensor hoeft overigens niet te betekenen dat we straks functies mislopen. De lens verzamelt diepte-informatie bij het maken van portretfoto’s, maar veel Android-telefoons doen dit via software – een losse ‘camera’ is dus niet per se nodig. Op deze manier kunnen de Galaxy A-telefoons het ontbreken van de dieptesensor ‘compenseren’.

Galaxy A-smartphones in 2022

De officiële aankondiging van de Samsung Galaxy A54, A34 en A24 laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten. We denken dat de midrange-telefoons pas begin volgend jaar worden onthuld. De huidige Galaxy A53 en Galaxy A33 zijn sinds april dit jaar te koop in Nederland en blijven dus nog wel even verkrijgbaar.

De Galaxy A53 is één van de populairste Android-telefoons van dit moment. De opvolger van de succesvolle Samsung A52 en Samsung A52s is niet heel vernieuwend, maar beschikt wel over goede specificaties. Zo heeft het toestel een groot 6,5 inch-amoled-scherm, fors 5000 mAh-batterij en een waterdichte behuizing met stereospeakers.

Wil je meer weten? In de uitgebreide Samsung Galaxy A53 review vertellen we alles over de midranger. Check ook de videoreview hieronder om de smartphone in actie te zien.

