Overzicht: dit weten we al over de Samsung Galaxy A54

De Samsung Galaxy A54 laat nog wel even op zich wachten, maar langzaam wordt steeds meer over de smartphone bekend. Tijd voor een overzicht met de belangrijkste geruchten.

Samsung Galaxy A54: wat we nu al weten

Android-liefhebbers kijken ieder jaar reikhalzend uit naar de nieuwe Galaxy S-telefoons, maar stiekem is de Galaxy A-lijn minstens zo interessant. Samsung wist veel exemplaren van de Galaxy A51, A52(s) en A53 te verkopen en werkt nu naar verluidt aan de Galaxy A54. Deze smartphone moet volgend jaar in de winkels liggen, net als de Galaxy S23.

Langzaam verschijnen steeds meer geruchten over het verwachte toestel en daarom zetten we in dit artikel de belangrijke informatie op een rijtje. Zo kijken we naar de hardware, het design en de camera’s – en natuurlijk nog veel meer. Lees je mee?

1. Nieuw design

Op ‘designgebied’ hoeven we geen grote vernieuwingen te wachten; de Samsung Galaxy A54 gaat er grotendeels hetzelfde uitzien als zijn voorganger. Maar, Samsung voert wel een aantal zichtbare verbeteringen door. Uit gelekte renders blijkt bijvoorbeeld dat het camera-eiland is geschrapt en de drie lenzen (waarover later meer) los uit de behuizing steken.

Gelekte render van de Samsung Galaxy A54

Dit oogt iets subtieler en vlotter en kennen we van andere Samsung-telefoons, zoals de dure Samsung S22 Ultra. Het scherm is vermoedelijk een fractie kleiner dan bij de A53 (6,4 vs 6,5 inch), heeft weer een full-hd-resolutie en hoge ververssnelheid van 120Hz. Bovenin zit een klein gat voor de selfiecamera, net als bij eerdere Galaxy A-telefoons.

De schermranden zijn helaas niet al te dun, want vooral aan de onderkant is een forse zwarte rand (de zogeheten kin) aanwezig. Dit baseren we echter op gelekte afbeeldingen en het kan zijn dat Samsung in de tussentijd nog aan het design sleutelt, zodat de bezels misschien ook iets dunner zijn.

2. Interne hardware

Helaas weten we nog niet wat we van de interne hardware van de Samsung Galaxy A54 kunnen verwachten. We hopen echter dat het bedrijf kiest voor een snellere processor dan bij de Galaxy A53. Deze telefoon heeft een Exynos 1280-chip en hoewel die zeker niet slecht presteert, is ‘ie langzamer dan de processor in de oudere A52. Bij een telefoon van ruim 400 euro verwachten we inmiddels simpelweg meer.

De Samsung Galaxy A53

We verwachten daarnaast dat de Galaxy A54 minstens 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte heeft, net als de A53. Ook lijkt het voor de hand te liggen dat Samsung een variant met meer werk- en opslaggeheugen uitbrengt, waar je ook meer voor betaalt. Zodra we hier meer over weten, werken we dit artikel bij.

3. Eén camera minder

De Samsung Galaxy A54 krijgt hoogstwaarschijnlijk drie camera’s achterop en dat is er eentje minder dan bij de A53. Klinkt misschien als een achteruitgang, maar dat is het niet per se. Samsung zou namelijk de dieptesensor weglaten en ‘alleen’ een hoofdcamera, groothoeklens en macrocamera in de smartphone stoppen.

Een dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s, waarbij de achtergrond wordt vervaagd en de voorgrond juist lekker scherp is. Veel fabrikanten voegen voor dit effect een dieptesensor toe, maar dit is stiekem helemaal niet nodig. Met software kan namelijk makkelijk hetzelfde worden bereikt.

Welke cameravernieuwingen we verder kunnen verwachten, is nog onduidelijk. Bij de Galaxy A53 koos Samsung ervoor om de portretfoto’s te verbeteren en de nachtmodus aan te pakken. Hierdoor schiet de telefoon betere plaatjes in het donker, zoals je in de Samsung Galaxy A53 review kan lezen.

4. Software en batterij

De Samsung A54 draait waarschijnlijk uit de doos op Android 13 met daaroverheen de One UI-software van Samsung. Android 13 is de nieuwste versie van het besturingssysteem en verschijnt inmiddels op steeds meer smartphones. De versie is niet heel spannend, maar voert desondanks handige verbeteringen door.

Volgens een gerucht beschikt de nieuwe Galaxy A54 over een iets grotere batterij dan zijn voorganger. De accu zou een capaciteit hebben van 5100 mAh, wat 100 mAh meer is dan bij de A53. Veel ga je hier waarschijnlijk niet van merken. De oplaadsnelheid is onbekend, maar we denken dat dit opnieuw maximaal 25 Watt bedraagt.

5. Aankondiging, prijs en release

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A54 precies uit de doeken doet. Maar, als we kijken naar de Galaxy A53 van dit jaar, dan kunnen we wel alvast een voorspelling doen. We denken dat de A54 begin volgend jaar verschijnt en dan waarschijnlijk in maart. De Galaxy A53 werd immers ook in deze maand onthuld.

De prijs is eveneens onbekend. We vermoeden echter dat Samsung de A54 niet veel duurder (of goedkoper) maakt dat zijn voorganger. De huidige A53 heeft een adviesprijs van 449 euro voor het instapmodel met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Kies je voor 8/256GB, dan geldt een adviesprijs van 509 euro. Inmiddels is de Galaxy A53 behoorlijk in prijs gedaald, zoals je in onderstaande vergelijker ziet.

