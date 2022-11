‘Samsung Galaxy A54 verschijnt mogelijk sneller dan verwacht’

Er is deze week een certificaat gevonden voor de Samsung Galaxy A54 in een Chinees register. De opvolger van Samsung’s succesvolle A53 lijkt daardoor eerder te lanceren dan zijn voorgangers.

‘Begin 2023 Samsung Galaxy A54 op de markt’

Samsung staat naast de high end-(vouw)telefoons ook bekend om zijn middenklasse-smartphones uit de Galaxy A-serie. Met als meest recente de Galaxy A53 5G, die dit jaar in maart werd uitgebracht. Drie maanden daarvoor (januari) vroeg Samsung een certificaat aan in China.

Datzelfde certificaat lijkt nu ook voor de nieuwe Galaxy A54 te zijn geregistreerd. Opvallend is dat de registratie drie maanden eerder is gedaan dan vorige jaren. Daarmee is de kans op een vroege lancering groot. Aangezien de registratie drie maanden eerder is gedaan, wordt verwacht dat de smartphone ook drie maanden eerder uitkomt. Met die logica kunnen we de Samsung Galaxy A54 5G in januari 2023 verwachten.

Dit weten we over de Galaxy A54

Smartphones uit de Galaxy A-lijn zijn erg populair en met een goede reden. De A52(s) en A53 zijn vlotte toestellen met een betaalbaar prijskaartje. En hoewel er nog niet veel over de A54 bekend is, verwachten we weer een prima middenklasser.

Er gaan al geruchten rond over de camera en de batterij van de Samsung A54. Zo krijgt de hoofdcamera een resolutie van 50 megapixel om scherpe kiekjes mee te maken. De andere macro- en groothoeklens moeten het doen met een resolutie van 5 megapixel. De batterij heeft een capaciteit van 5100 mAh. Daarmee kom je gemakkelijk je dag door zonder zorgen over laden.

Verder hopen we het scherm van de A53 terug te zien. Het 120Hz-display geeft animaties en games extra soepel weer en doet de smartphone snel aanvoelen. De Samsung Galaxy A53 viel een beetje tegen ten opzichte van zijn snellere voorganger, maar is desondanks een veelzijdige midrange-smartphone.

Check – nu het wachten op de A54 is begonnen – ook even onze review van de Galaxy A53. Daarin vertellen we je hoe de smartphone bevalt, hoe hij presteert en of het een aanrader is voor jou. In de onderstaande video loopt Android Planet-redacteur Wouter de smartphone voor je na. Veel lees- en kijkplezier!

