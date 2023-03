Samsung Galaxy A54 officieel onthuld: alles wat je moet weten

Daar is ‘ie dan: de Samsung Galaxy A54 is officieel aangekondigd! De nieuwe midranger is verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, maar ook duurder. Hier lees je alles.

Samsung Galaxy A54 officieel: dit moet je weten

De Samsung Galaxy A54 is zojuist officieel gepresenteerd. Door alle geruchten en lekken wisten we stiekem al bijna alles over de nieuwe smartphone, maar is bekend wanneer ‘ie in de winkels ligt. Het toestel volgt de populaire Galaxy A53 van vorig jaar op en beschikt over een aantal verbeteringen.

Zo heeft de Samsung A54 een ander design. Het ontwerp lijkt op dat van de Galaxy S23-telefoons, omdat de camera’s achterop niet meer in een ‘eiland’ zitten, maar los uit de behuizing steken. Dit oogt vooral simpeler. Daarnaast is de A54 een stukje sneller geworden. Dit zijn de belangrijkste specificaties op een rijtje:

Scherm: 6,4 inch-super-amoled (2340 bij 1080 pixels)

120Hz-ververssnelheid zorgt voor vloeiende beelden

Exynos 1380-processor voor betere prestaties

8GB aan werkgeheugen, 128/256GB aan opslag

5000 mAh-accu, snelladen met 25 Watt

Draait op Android 13 met One UI 5.1

Stof- en waterdicht door IP67-certificatie

Vingerafdrukscanner onder het scherm

Drie camera’s achterop : 50 + 12 + 5 megapixel

Dualsim-ondersteuning en micro-sd-slot

489 euro, verschijnt in meerdere kleuren

De Samsung Galaxy A54 is vanaf nu (15 maart) verkrijgbaar in Nederland voor 489 euro. Je krijgt dan 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Daarmee heeft de telefoon standaard meer RAM dan zijn voorganger. Ook brengt Samsung een variant uit met 256GB opslagruimte voor 539 euro. Je kan kiezen uit vier kleuren: zwart, wit, groen en paars.

Een belangrijke verbetering heeft met de processor te maken. De Samsung A54 heeft een nieuwe Exynos 1380-chip, die sneller moet zijn dan de processor in de Galaxy A53. Dat is een welkome verbetering, want deze smartphone voelde in de praktijk soms langzaam aan. De telefoon heeft 5G-ondersteuning.

Helderder scherm

Het scherm van de Samsung Galaxy A54 is 6,4 inch groot en daarmee een fractie kleiner dan dat van de A53 (6,5 inch). In de praktijk ga je dit verschil waarschijnlijk niet merken. De ververssnelheid ligt op 120Hz en dat zorgt ervoor dat beelden erg vloeiend worden weergegeven. Het scherm heeft overigens een full-hd-resolutie van 2340 bij 1080 pixels.

Een vooruitgang is dat de schermhelderheid is verhoogd naar 1000 Nits. Dit moet ervoor zorgen dat je bij veel zonlicht het scherm beter kan aflezen. Verder zit er rondom het display een duidelijke rand (bezel), met onderaan een kin die nog iets dikker is. Boven in het scherm zien we een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera.

De accu van de Samsung Galaxy A54 is 5000 mAh groot en kan opladen met maximaal 25 Watt. Dat valt een beetje tegen, want veel smartphones in deze prijsklasse hebben minder tijd nodig om van 0 naar 100 procent te gaan. De oplader wordt overigens – net als bij de Galaxy A53 – niet meegeleverd, al krijg je wel een usb-c-kabeltje.

De Galaxy A54 heeft een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera met verbeterde optische beeldstabilisatie. Daardoor maakt de telefoon ook scherpe plaatjes in het donker of als je handen trillen. Daarnaast is er een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s en een 5 megapixel-macrocamera voor close-ups.

Uit de doos draait de Samsung Galaxy A54 op Android 13 met de One UI-skin. Samsung belooft de smartphone vier grote Android-versie-updates te geven, waardoor ‘ie dus kan rekenen op Android 14, 15, 16 en 17. Daarnaast verschijnen vijf jaar lang beveiligingspatches, die problemen in Android oplossen en hackers buiten de deur houden.

Tot slot is de A54 weer stof- en waterdicht dankzij de IP67-certificatie. Hierdoor is het bijvoorbeeld geen probleem als je het toestel buiten tijdens een regenbui gebruikt. Ook aanwezig is een vingerafdrukscanner onder het scherm, stereospeakers en dualsim-ondersteuning.

Samsung Galaxy A54 prijzen en release

De Samsung Galaxy A54 is per direct in Nederland verkrijgbaar voor 489 euro. Daarmee is de smartphone bij verschijning 40 euro duurder dan zijn voorganger, de A53.

De versie met 256GB aan opslag heeft een adviesprijs van 539 euro, al heeft Samsung tijdelijk een actie. Bestel je tussen 15 maart en 9 april, dan krijg je 30 euro retour als je de 256GB-versie aanschaft.