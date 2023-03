Zo snel laden de Samsung Galaxy A54 en A34 op

De gloednieuwe Samsung Galaxy A54 en Galaxy A34 hebben een grote accu, maar hoe snel laden de telefoons op? Lees hier hoe het met de oplaadsnelheid zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A54 opladen: zo snel gaat het

De Samsung Galaxy A54 en Galaxy A34 zijn de nieuwste midrangers en opvolgers van de populaire Galaxy A53 en A33. Ze hebben een nieuw design, verbeterde camera’s en zijn sneller, maar hoe zit het met de batterij? Om een lang verhaal kort te maken: op dit gebied is niets veranderd.

Ook de oplaadsnelheid is met 25 Watt hetzelfde gebleven. Dat is anno 2023 nogal teleurstellend: heel veel Android-telefoons laden inmiddels veel vlotter op. Nu is snelladen met 25 Watt niet dramatisch traag, maar het is jammer dat Samsung nauwelijks stappen zet om de oplaadsnelheid te verbeteren. De veel duurdere Galaxy S23 blijft bijvoorbeeld op dezelfde snelheid steken.

Samsung Galaxy A54: 5000 mAh-accu, 25 Watt opladen

5000 mAh-accu, 25 Watt opladen Samsung Galaxy A34: 5000 mAh-accu, 25 Watt opladen

Omdat de batterijcapaciteit en oplaadsnelheid hetzelfde is gebleven, doen de A54 en A34 er hoogstwaarschijnlijk even lang over om de accu te vullen. Dat betekent dat na een half uur ongeveer de helft van de batterij weer vol zit. Een volledige oplaadbeurt (van 0 naar 100 procent) neemt zo’n anderhalf uur in beslag.

Belangrijk om te weten is dat er opnieuw geen oplader in het doosje van de Galaxy A54 en A34. Samsung laat deze al een tijdje uit milieu-overwegingen weg bij zijn smartphones. Wil je de nieuwe Galaxy A-telefoons snel opladen, dan moet je dus zelf voor de benodigde adapter zorgen. De toestellen kunnen overigens niet draadloos opladen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de Samsung A54 en A34

De Samsung Galaxy A54 en A34 zijn vanaf nu verkrijgbaar in Nederland voor respectievelijk 489 en 389 euro. De toestellen hebben standaard 128GB aan opslagruimte, maar er zijn ook versies met 256GB. Dan ben je 539 euro kwijt voor de A54, terwijl de A34 dan voor 459 euro over de toonbank gaat.

De nieuwe smartphones hebben een nieuw design, met een vlakke achterkant en camera’s die los uit de behuizing steken. Verder beschikken de telefoons over een krachtigere processor en een beter scherm. Samsung heeft ook de camera’s verbeterd, waardoor de Galaxy A54 en A34 onder andere mooiere foto’s in het donker moeten maken.

Wil je meer weten? We hebben op Android Planet de Samsung Galaxy A54 vergeleken met de Galaxy A34. Check ook de artikelen hieronder voor alle informatie over de smartphones.