‘Samsung Galaxy A54 wordt duurder: vanafprijs van 519 euro’

De vermeende Samsung Galaxy A54-prijs is verschenen en niet mals. Het 128GB-model kost je namelijk 519 euro, aldus een bekende bron.

Samsung Galaxy A54 prijs: hoger dan ooit

De bekende lekker SnoopyTech heeft prijzen naar buiten gebracht van verschillende Samsung-toestellen uit de A-serie. Het gaat allereerst om de Samsung Galaxy A54, het topmodel uit de lijn. Volgens de bron krijgt de smartphone een prijs van 519 euro voor het 128GB-model.

Of er tegen een meerprijs een 256GB-versie op de markt komt is nog de vraag, maar lijkt wel waarschijnlijk. Voor de Galaxy A53 vroeg Samsung minimaal 449 euro, terwijl de 5G-variant van de Galaxy A52 nog in de markt werd gezet voor 429 euro.

Over de A54 is voor de rest alles bekend. Zo wordt ‘ie aangedreven door een zelfontwikkelde Exynos 1380-chip, heb je keuze uit meerdere kleuren en is Android 13 standaard geïnstalleerd. Daarbij krijgt het toestel vier grote Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches.

In totaal zijn er vier camera’s aan boord, waaronder de selfiecamera in het kleine gaatje in het display. Op de achterzijde zijn een primaire camera van 50 megapixel en groothoeklens aanwezig. De derde camera gebruik je ten slotte voor close-ups.

Ook prijzen Samsung Galaxy A34 en A14 bekend

Ook zijn de prijzen van andere Galaxy A-telefoons voor 2023 verschenen. De aankomende Samsung Galaxy A34 met 128GB opslag kost 419 euro, terwijl de Galaxy A14 nog 219 euro moet opbrengen. Ook daar zien we flinke prijsverhogingen. Zo kostte de Samsung Galaxy A33 369 euro, terwijl de adviesprijs van de huidige Galaxy a13 nog 189 euro bedroeg.

Vooralsnog is het wachten totdat Samsung laat weten wanneer de officiële aankondiging van de nieuwe smartphones gaat plaatsvinden. Volgens de laatste geruchten is dat volgende week woensdag 15 maart.

