‘Dit is de Samsung Galaxy A54, met een nieuw high-end design’

Er zijn renders van de Samsung Galaxy A54 gelekt. De opvolger van de populaire Galaxy A53 heeft een aangepast design en oogt hierdoor luxer.

Check de Samsung Galaxy A54 renders

Samsung werkt aan een gloednieuwe Galaxy A-telefoon, die de A53 van dit jaar moet opvolgen. Dit blijkt uit renders die door website 91Mobiles zijn gelekt. De beelden zijn in samenwerking met de bekende insider OnLeaks gemaakt, dus we gaan ervan uit dat ze kloppen.

Te zien is dat de Samsung Galaxy A54 behoorlijk lijkt op zijn voorganger. Toch zien we een aantal duidelijke verschillen. Zo is het camera-eiland achterop verdwenen en steken de drie lenzen los uit de behuizing. Dit design kennen we van de dure Galaxy S22 Ultra en ook de Galaxy S23 zou er zo uit komen te zien. Over de camera’s gesproken: de Galaxy A54 heeft er achterop drie in plaats van vier.



Samsung laat de dieptesensor waarschijnlijk weg en geeft de nieuwe smartphone mogelijk ‘alleen’ een hoofdcamera, groothoeklens en macrocamera. Op de voorkant zit de selfiecamera, in een klein gat in het scherm. Het display zou 6,4 inch groot – en daarmee iets compacter zijn dan bij de Galaxy A53. Deze telefoon heeft een scherm van 6,5 inch.

Opvallend is dat de randen rondom het display niet heel dun zijn. Vooral aan de onderkant zien we een duidelijke zwarte balk, de zogeheten ‘kin’. Verder heeft de Samsung A54 een usb-c-poort aan de onderkant, terwijl de aan/uit- en volumeknoppen aan de rechterkant te vinden zijn. De vingerafdrukscanner zou zich onder het scherm bevinden.

Opvolger van de Galaxy A53

Het is onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A54 aankondigt. Waarschijnlijk gebeurt dit begin volgend jaar, aangezien de A53 ook rond die tijd dit jaar werd uitgebracht. De populaire midrange werd medio maart aangekondigd en is sinds begin april in Nederland te koop. De adviesprijs ligt op 449 euro, maar inmiddels is het toestel ruim 100 euro goedkoper.

De Galaxy A53 is een vrij complete smartphone, met een mooi scherm, prima camera’s en een accu die het makkelijk een lange dag volhoudt. Helaas laadt de telefoon niet zo snel op en is de hardware niet bijzonder krachtig. Onder de motorkap zit een Exynos 1280-processor en die is stiekem langzamer dan de chip in de Samsung Galaxy A52s, die weer voor de A53 verscheen.

Wil je meer weten? Lees dan de Samsung Galaxy A53 review, waarin we alle plus- en minpunten van de smartphone met je bespreken. Of kijk de videoreview hieronder, waarin we je in een paar minuten helemaal bijpraten.

