‘Nieuwe renders tonen Samsung Galaxy A54 in meerdere kleuren’

Er zijn nieuwe renders verschenen van de Samsung Galaxy A54. Die laten de opvolger van de populaire Galaxy A53 zien in vier frisse kleuren. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy A54 te zien op nieuwe renders’

Aan het begin van het jaar brengt Samsung traditiegetrouw veel nieuwe smartphones uit. Volgende maand verwachten we de Galaxy S23-serie, maar er komen ook goedkopere toestellen aan. Zo krijgt de populairste midranger, de Galaxy A53, een opvolger. Android Headlines publiceerde nieuwe renders van deze Samsung Galaxy A54.

We zagen eerder al afbeeldingen van de smartphone, maar de bron weet ons nu ook te vertellen in welke kleuren de A54 verschijnt. Naast zwart en wit zijn dat paars en een groenig soort geel. Frisse kleuren dus, als je de traditionele tinten inmiddels zat bent.



Het design van de A54 gaat enigszins op de schop vergeleken met zijn voorganger. De camera’s zijn nu los op de achterkant geplakt en zitten niet meer in een eiland. Dat kennen we van de Galaxy S22 Ultra en ziet er iets moderner uit. Ook de schermranden lijken wat dunner.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy A54

De Samsung Galaxy A54 krijgt vermoedelijk een 6,4 inch-oled-scherm. Dat is een fractie kleiner van het 6,5 inch-display van de A53. Daarnaast zien we drie camera’s op de achterkant in plaats van vier. Waarschijnlijk laat Samsung de dieptesensor weg. Daar zijn we niet rouwig om, want die voegt doorgaans weinig toe. De nieuwe hoofdcamera zou een resolutie van 50 megapixel hebben. Daarnaast mag je een groothoeklens en macrocamera voor close-ups verwachten.

Wanneer Samsung de Galaxy A54 precies aankondigt, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk hoeven we niet heel lang meer te wachten. We denken (en hopen) verder dat de adviesprijs in de buurt ligt van zijn voorganger. Die ging vorig jaar voor 449 euro over de toonbank.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter of Facebook.