‘Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy A54’

Samsung’s populaire A53 krijgt een opvolger in de vorm van de Galaxy A54. Er zijn specificaties van het toestel uitgelekt en het lijkt erop dat ‘ie een stukje sneller wordt.

Lijst met Samsung Galaxy A54-specificaties gelekt

De Samsung Galaxy A53 is een populaire smartphone in Nederland en de opvolger komt eraan. Hoewel we nog moeten wachten op de onthulling, gaan er wel geruchten rond over het toestel.

De betrouwbare lekker Yogesh Brar heeft op Twitter een lijst met de specificaties van de Samsung A54 gedeeld. Daarmee krijgen we een idee wat we van de middenklasser mogen verwachten. Het gaat onder meer over een nieuwe en snellere processor, grote batterij en meerdere camera’s.

Samsung Galaxy A54 5G

(rumoured)



– 6.4" FHD+ AMOLED, 120Hz

– Exynos 1380 SoC

– 6/8GB RAM

– 128/256GB storage

– Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP + 5MP

– Front Cam: 32MP

– Android 13, OneUI 5.0

– 5,000mAh battery, 25W charging

– IP67 rating

– optical in-display fp — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 2, 2023

‘Dit is de Samsung Galaxy A54’

Volgens geruchten is de Samsung Galaxy A54 uitgerust met een Exynos 1380-chip. Er is nog niets over de processor bekend, maar hij lijkt een stuk sneller te zijn dan de chip in de Galaxy A53. Daarnaast heeft de telefoon 6 tot 8GB aan werkgeheugen en maximaal 256GB aan opslagruimte.

De hardware is verpakt in een behuizing met een helder 6,4 inch-amoled-scherm. Dat zorgt voor een contrast- en kleurrijk beeld. Het display kan tot 120 keer per seconde verversen, wat zorgt voor soepele animaties . De smartphone wordt van stroom voorzien door een grote 5000 mAh batterij, die met ‘maar’ 25 Watt oplaadt.

Er zijn drie camera’s op de achterkant verwerkt: een hoofdcamera, groothoeklens en en een nog onbekende camera. In deze volgorde hebben ze resoluties van 50, 12 en 5 megapixel. Er is ook een selfiecamera van 32 megapixel in het scherm verwerkt. Op papier zijn de camera’s te vergelijken met die van zijn voorganger, maar de A54 heeft één lens minder achterop.

Nieuwste software

Samsung is haar (oudere) toestellen flink aan het updaten en voorzien van Android 13. Daarom verwachten we dat de Galaxy A54 ook op de nieuwste software draait. De fabrikant legt de One UI 5-schil over Android heen, waardoor de stijl van iconen en menu’s verandert en er extra functies zijn.

We verwachten dat de smartphone jarenlang updates krijgt. De Galaxy A53 kan ook rekenen op vier grote Android-updates en tot vijf jaar aan digitale bescherming. Mocht dat op de A54 ook zo zijn, dan krijg je toegang tot Android 14, 15, 16 en 17.

