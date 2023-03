Samsung Galaxy A54 updates: zo lang wordt de telefoon bijgewerkt

De Samsung Galaxy A54 krijgt erg lang updates, maar tot wanneer wordt de nieuwe smartphone precies ondersteund? In dit artikel lees je het.

Samsungs nieuwe Galaxy A54 is aangekondigd en de smartphone beschikt over de nodige verbeteringen. Zo is het toestel sneller, het scherm beter en maakt de camera’s (als het goed is) mooiere foto’s. Minstens zo belangrijk is dat de Galaxy A54 ook lekker lang updates krijgt.

Hierdoor kun je als gebruiker jarenlang rekenen op de nieuwste Android-updates en bijhorende nieuwe functies. De beveiligingspatches, die regelmatig door Samsung worden uitgebracht, houden hackers buiten de deur en lossen problemen in Android op. De Galaxy A54 krijgt vier jaar aan Android-versie-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches. Dit betekent:

Android-versie-updates: tot en met Android 17

tot en met Android 17 Beveiligingspatches: tot maart 2028

Uit de doos draait de Samsung A54 op Android 13 met de bekende One UI-schil van de fabrikant. In de toekomst verschijnen updates naar Android 14, 15, 16 en 17. Dat is veel meer dan de meeste smartphones in deze prijsklasse, en dat is erg fijn.

Hierdoor kun je langer met je telefoon doen en hoef je niet te upgraden om nieuwe Android-functies te gebruiken. Goed om te weten: de A54 wordt eigenlijk net zo lang ondersteund als de Galaxy S23-telefoons, die honderden euro’s duurder zijn. Ook krijgen ze even lang beveiligingspatches.

De nieuwe Samsung A54

Meer over de Samsung A54

De Samsung Galaxy A54 heeft een nieuw design, dat doet denken aan de Galaxy S23. Het camera-eiland achterop is verdwenen en de lenzen steken nu los uit de behuizing. Het scherm is 6,4 inch groot en helderder dan dat van de Galaxy A53. De ververssnelheid van 120Hz zorgt voor vloeiende beelden.

Belangrijk is dat de Samsung A54 een stuk sneller is dan zijn voorganger. De telefoon heeft een nieuwe Exynos 1380-processor en die moet voor betere prestaties zorgen. Samsung stopt hier 8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte bij, afhankelijk van welke versie je kiest. De accu is 5000 mAh groot en kan snelladen met 25 Watt.

Foto’s maakt de A54 met de nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera achterop, die optische beeldstabilisatie en een nachtmodus heeft. Ook aanwezig is een 12 megapixel-groothoeklens voor ‘uitgezoomde’ foto’s en een 5 megapixel-macrocamera voor close-ups. Selfies legt de smartphone vast in 32 megapixel.

De Samsung Galaxy A54 is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Het toestel heeft een adviesprijs van 489 euro voor de versie met 128GB aan opslagruimte. De 256GB-variant is duurder en kost 539 euro, al is er een tijdelijke aanbieding. Ook nieuw is de Galaxy A34, die met 389 euro een stuk goedkoper is.

