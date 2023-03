Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A34: de 3 grootste verschillen

Samsung heeft twee nieuwe midrange smartphones aangekondigd die best op elkaar lijken, maar ook verschillen kennen. De belangrijkste zetten we op een rij in deze Samsung Galaxy A54 vs A34-vergelijking.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A34

Samsung kondigt eindelijk de Galaxy A54 en Galaxy A34 aan. Het gaat om de opvolgers van de Galaxy A53 en A33, die tot Samsungs meest succesvolle smartphones van het afgelopen jaar behoorden.

De midrangers zijn wel duurder dan hun voorgangers. De goedkoopste Galaxy A34, met 6GB RAM en 128GB opslagruimte, kost 389 euro. Dat is twee tientjes meer dan vorig jaar. Er is ook een variant met 8GB RAM en 256GB opslag. Die heeft een adviesprijs van 459 euro. Voor de meest voordelige Galaxy A54, met 8GB RAM en 128GB opslag, ben je 489 euro kwijt. Dat is 40 euro meer dan vorig jaar. Voor nog eens 50 euro extra krijg je 256GB opslagruimte.

Ben je benieuwd naar de verschillen tussen deze smartphones, zodat je kunt bepalen of de A54 zijn hogere prijs waard is? Lees dan snel onze Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A34-vergelijking!

Galaxy A34

1. Hardware

De Galaxy A33 en A53 hadden dezelfde processor. Dit jaar brengt Samsung meer onderscheid aan. De Galaxy A34 heeft een MediaTek Dimensity 1080-chip aan boord, terwijl de A54 over een Exynos 1380-chip van Samsung zelf beschikt. Die laatste is een stukje sneller en prima geschikt om niet al te veeleisende games mee te spelen. Daar zijn we blij mee, want de Galaxy A53 vonden we in onze review niet al te rap voor zijn geld.

Bij de goedkoopste versie van de A54 krijg je 8GB RAM, terwijl de A34 standaard over 6GB beschikt. Dat is vooral van belang als je veel aan multitasking doet. Beide smartphones bieden uiteraard toegang tot het 5G-netwerk.

2. Scherm en ontwerp

De Samsung Galaxy A34 is goedkoper dan de A54, maar heeft opvallend genoeg wel een groter scherm. Het gaat om een 6,6 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Daardoor geniet je van soepele beelden. De Galaxy A54 beschikt over een 6,4 inch-oled-scherm dat de pixels ook 120 keer per seconde ververst. Dit display haalt een helderheid van 1000 nits. De A34 blijft steken op 800 nits, waardoor het iets moeilijker af te lezen is in de felle zon.

Ook als we naar het ontwerp kijken, zien we dat de Galaxy A54 meer ‘premium’ is. De selfiecamera zit namelijk in een klein gaatje. Tel daar de redelijk dunne randen bij op en je hebt een toestel dat enigszins op de (veel duurdere) Galaxy S23 lijkt. De A34 heeft een zogenaamde ‘druppelnotch’ en oogt daardoor ouderwetser.

De achterkanten zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De cameralenzen zijn los op de behuizing ‘geplakt’. Dat is de nieuwe huisstijl van Samsung, want vrijwel alle nieuwe toestellen beschikken over dit ontwerp. Beide smartphones hebben verder een IP67-certificering. Dat betekent dat ze goed bestand zijn tegen stof en vocht. Je kunt ze 30 minuten lang onderdompelen in een meter water voor er problemen ontstaan.

3. Camera’s

Schiet je alleen huis-, tuin- en keukenkiekjes met je smartphone? Dan zal de Galaxy A34 prima voldoen. De hoofdcamera, die een resolutie van 48 megapixel heeft, wordt bijgestaan door een groothoeklens van 8 megapixel. Close-ups schiet je met de macrocamera. Die heeft een resolutie van 5 megapixel, wat hoger is dan we meestal zien. Het gaat om vrijwel dezelfde camera’s als die van de Galaxy A33, al is de beeldstabilisatie wel verbeterd.

De hoofdcamera van Galaxy A54 is vernieuwd en moet vooral in het donker beter presteren dan de A53. Bovendien schiet je wijdere plaatjes in een hogere resolutie door de 12 megapixel-groothoeklens. De derde camera is weer een 5 megapixel-macrolens. Telecamera’s om mee in te zoomen ontbreken dus op beide smartphones, maar de A54 heeft op fotografiegebied duidelijk een streepje voor.

Galaxy A54

Overeenkomsten

Dat waren de grootste verschillen tussen de Samsung Galaxy A54 vs de A34, maar verder lijken de smartphones zoals gezegd behoorlijk op elkaar. Zo hebben ze allebei een grote 5000 mAh-accu. Daarmee kom je de dag gemakkelijk door. Matige gebruikers halen misschien zelfs wel twee dagen. Opladen gaat met maximaal 25 Watt. Dat is anno 2023 niet erg snel. Een concurrent als de OnePlus Nord 2T heeft een oplaadsnelheid van maar liefst 80 Watt. Bovendien krijg je de lader cadeau. Bij Samsung moet je die los kopen.

Samsung biedt wel een veel beter updatebeleid voor goedkopere smartphones dan OnePlus. De A34 en A54 draaien uit de doos op Android 13 en krijgen vier grote upgrades. Je zit dus tot en met Android 17 gebakken. Ook mag je vijf jaar lang rekenen op beveiligingsupdates. Die houden hackers buiten de deur.

Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A34: welke moet je kiezen?

Het prijsverschil tussen de Galaxy A54 en de A34 bedraagt 100 euro. Daarvoor krijg je een snellere processor, betere camera’s, een moderner ontwerp en een feller scherm. Wat ons betreft zijn die verbeteringen de meerprijs zeker waard.

Maar wij kunnen natuurlijk niet in jouw portemonnee kijken. Als je maximaal 400 euro uit wil geven aan een smartphone doe je ook met de A34 een prima koop. Zeker omdat het toestel langer ondersteund wordt dan de meeste concurrenten in deze prijsklasse. We hebben de beste deals voor beide toestellen overigens al voor je op een rijtje gezet.

