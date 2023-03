Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53: de 4 grootste verschillen

Met de Galaxy A54 introduceert Samsung de opvolger van één van zijn meest populaire smartphones. Wil je meer weten over de belangrijkste verschillen? Check dan onze Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53-vergelijking!

Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53

Er gaat ieder jaar veel aandacht uit naar nieuwe Galaxy S-modellen van Samsung, maar de voordelige Galaxy A-lijn is minstens zo populair. Van die toestellen werd vorig jaar vooral de Galaxy A53 goed verkocht. De verwachtingen voor zijn opvolger waren dus hooggespannen.

Inmiddels is deze Samsung Galaxy A54 officieel aangekondigd. Hij is op diverse punten verbeterd, maar ook duurder dan zijn voorganger. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? En is het nieuwe toestel zijn meerprijs waard? Die vragen beantwoorden we in deze Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53-vergelijking.

1. Hardware

In onze review van de Samsung Galaxy A53 waren we niet zo onder de indruk van de prestaties. Gelukkig heeft de A54 een nieuwe processor. Het gaat om de door Samsung zelf ontwikkelde Exynos 1380-chip. Die moet een stuk sneller zijn dan de Exynos 1280 uit de Galaxy A53. Hoe groot het verschil precies is, moeten we natuurlijk nog even afwachten. Je leest onze bevindingen binnenkort in een uitgebreide review.

Daarnaast heeft het basismodel nu 8GB werkgeheugen in plaats van 6GB. Daardoor moet multitasken een stukje soepeler gaan. Verder is er aan de hardware weinig veranderd. Het toestel heeft nog steeds een IP67-certificering, zodat hij goed bestand is tegen water en stof. De vingerafdrukscanner zit weer onder het scherm en ook 5G-ondersteuning is uiteraard van de partij.

Aan de accucapaciteit is niet gesleuteld. Die bedraagt wederom 5000 mAh. Daarmee haal je het einde van de dag gemakkelijk. Opladen gaat nog steeds met een vrij trage 25 Watt.

2. Scherm en ontwerp

Een tijdlang zagen we dat smartphones steeds groter worden, maar tegenwoordig krimpen ze soms weer. De Galaxy A54 heeft een 6,4 inch-oled-scherm, terwijl zijn voorganger nog een 6,5 inch-display had. Dat verschil is erg klein en zul je in de praktijk waarschijnlijk niet merken.

De hogere helderheid valt mogelijk wél op. De Galaxy A54 haalt maximaal 1000 nits, terwijl de A53 op 800 nits bleef steken. Daardoor is het nieuwe toestel gemakkelijker af te lezen in de felle zon.

De resolutie is 2340 bij 1080 pixels, waar dat vorig jaar 2400 bij 1080 pixels was. Dat heeft te maken met de iets kleinere diagonaal, maar is verder niet waarneembaar. De 32 megapixel-selfiecamera is onveranderd en zit weer in een klein gaatje in het midden van het display.

Als je ze van de voorkant bekijkt, lijken de A54 en de A53 erg op elkaar. De schermranden zijn nog steeds vrij dik, vooral aan de onderkant. Wel heeft de A54 rondere hoeken, waardoor hij er toch iets moderner uitziet. Hij lijkt zelfs wel een beetje op de (veel duurdere) Galaxy S23. Zeker omdat de camera’s nu los op de behuizing zitten en niet meer in een eiland, zoals op de Galaxy A53.

3. Camera’s

Op papier heeft de Galaxy A54 een minder goede hoofdcamera dan zijn voorganger. De resolutie gaat namelijk terug van 64 naar 50 megapixel. Gelukkig zeggen cijfers niet alles, want de nieuwe camera beschikt over een modernere sensor en zal beter presteren. Vooral bij weinig licht schiet je mooiere plaatjes dan voorheen.

De overige twee camera’s zijn gelijk aan vorig jaar. Het gaat om een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere kiekjes en een 5 megapixel-macrocamera voor close-ups. De dieptesensor, bedoeld om mooiere portretten te schieten, ontbreekt dit keer. Daar zijn we niet rouwig om, want die voegt in de praktijk erg weinig toe.

4. Prijzen en software

We zeiden het al, de Samsung Galaxy A54 is duurder dan zijn voorganger. Voor het instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslag betaal je 489 euro. Voor 50 euro extra krijg je 256GB opslagruimte. De Galaxy A53, met 6GB RAM en 128GB opslag, had een adviesprijs van 449 euro. Inmiddels haal je hem echter al voor rond de 350 euro in huis. Dat is dus een vrij fors verschil van zo’n 130 tot 140 euro.

De A54 draait uit de doos op Android 13 met daaroverheen Samsungs eigen One UI 5.1-schil. Het toestel krijgt vier grote versie-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden. Datzelfde updatebeleid geldt voor de Galaxy A53, maar die is natuurlijk wel een jaar ouder. Je mag vanaf nu nog drie nieuwe versies van Android en vier jaar beveiligingsupdates verwachten.

Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53: welke moet je kopen?

De verbeteringen van de Samsung Galaxy A54 vs de Galaxy A53 zijn bescheiden. Het scherm kan feller, er is een nieuwe hoofdcamera en het ontwerp is iets moderner. Dat zijn vermoedelijk geen zaken waar je een prijsverschil van dik 100 euro voor over hebt.

Mogelijk vind je de snellere processor wél de moeite waard. Hoeveel beter hij presteert weten we nog niet; dat is iets voor onze review. Maar de A54 is dus, ook omdat hij langer updates krijgt, sowieso toekomstbestendiger.

Weet je nu al dat je voor het nieuwere toestel gaat? We hebben de beste deals voor een Samsung Galaxy A54 voor je verzameld.

