Samsung Galaxy A54 vs Galaxy S21 FE: de 4 grootste verschillen

De Samsung Galaxy A54 is een prima midranger, maar qua prijs schurkt hij tegen de luxere Galaxy S21 FE aan. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze smartphones? En wat is de beste keuze? Je leest het in deze vergelijking!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A54 vs Galaxy S21 FE

De Samsung Galaxy A54 belooft weer één van de populairste smartphones van het jaar te worden. Hij biedt prima specificaties tegen een redelijke prijs, al is hij wel duurder dan zijn voorganger. Daardoor komt deze telefoon in het vaarwater van de oudere, maar hoger gepositioneerde Samsung Galaxy S21 FE terecht.

Beide smartphones koop je momenteel voor ongeveer 500 euro. Ze hebben ook allebei een fraai 6,4 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Waar zitten de verschillen dan wél in? We lopen ze met je langs in deze Samsung Galaxy A54 vs Galaxy S21 FE-vergelijking.

Samsung Galaxy S21 FE

1. Hardware

Het grootste verschil zit in de hardware. De Galaxy A54 draait op een Exynos 1380-chip van Samsung zelf. Dat is een prima processor voor basistaken als appen en mailen, maar voor het spelen van zware games is hij wat minder geschikt. De Galaxy S21 FE beschikt over een veel snellere Snapdragon 888-chip. Die vonden we twee jaar geleden in de vlaggenschepen van dat moment en staat nog steeds zijn mannetje.

Zeker als je gamet heeft de S21 FE dus een streepje voor, al beschikt het basismodel over ‘slechts’ 6GB RAM. De Galaxy A54 heeft standaard 8GB RAM aan boord. Als je 8GB RAM wil op de S21 FE moet je voor het duurdere model gaan, dat eveneens 256GB opslagruimte biedt in plaats van 128GB. Deze variant kost je ongeveer zes tientjes extra.

2. Camera’s

De Samsung Galaxy S21 FE is een ‘uitgekleed’ vlaggenschip. Dat betekent dat hij over veel features beschikt die we kennen van duurdere smartphones. Zo heeft hij dezelfde 12 megapixel-hoofdcamera aan boord als de normale Galaxy S21. Dat is een prima exemplaar, dat ook in het donker goed presteert. Daarnaast krijg je een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes én een telelens van 8 megapixel om 3x optisch mee in te zoomen.

Omdat de Galaxy A54 lager in de rangorde staat moet hij het zonder telelens stellen. Wel heeft hij dezelfde groothoeklens als de S21 FE én een 5 megapixel-macrocamera voor close-ups. De vernieuwde hoofdcamera schiet plaatjes van 50 megapixel. Hij doet vermoedelijk niet onder voor die van de S21 FE.

Kort gezegd mis je bij de A54 een telelens, maar krijg je er een macrocamera voor terug. Verder zijn de smartphones op dit gebied zeer vergelijkbaar. Dat geldt ook voor de selfiecamera, die op beide smartphones een resolutie van 32 megapixel heeft.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Accu en opladen

Samsung is niet dol op snelladen. Een groot deel van zijn smartphones, goedkoop of duur, laadt op met 25 Watt. Dat geldt ook voor de A54 en S21 FE. Dat tweede toestel heeft wel als voordeel dat je er ook draadloos accusap mee kunt tanken. De snelheid bedraagt in dat geval 15 Watt.

Qua accuduur wint de Galaxy A54. Niet alleen is de batterij met 5000 mAh groter dan het 4500 mAh-exemplaar in de S21 FE, hij heeft ook een zuinigere processor. Hoe groot het verschil precies is, hangt natuurlijk af van je gebruik. Maar wie zo lang mogelijk met zijn telefoon wil doen, kan dus beter voor de A54 gaan.

4. Ontwerp

Van voren bekeken zien de smartphones er vergelijkbaar uit. Ze zijn bovendien verkrijgbaar in dezelfde kleuren: zwart, groen, paars en wit. Wel heeft de Galaxy S21 FE dunnere schermranden, waardoor hij een paar millimeter kleiner en minder breed is. Met 177 gram is hij ook wat lichter dan de Galaxy A54, die 202 gram weegt.

Samsung Galaxy A54

Beide toestellen hebben een plastic achterkant, maar de A54 heeft Samsungs nieuwe ontwerpstijl. Dat wil zeggen dat de camera’s rechtstreeks uit de behuizing komen. Ze zijn dus niet ondergebracht in een ‘ouderwets’ eiland, zoals op de Galaxy S21 FE.

Verder biedt de S21 FE een IP68-certificering, waar de A54 op IP67 blijft steken. Wat dat betekent? De Galaxy S21 FE moet een halfuur kunnen overleven op een diepte van 1,5 meter. De Galaxy A54 houdt het ook 30 minuten uit onder water, maar dat mag maximaal 1 meter diep zijn.

Dat verschil kan belangrijk worden als je je smartphone in het zwembad laat vallen. Voor een stevige regenbui hoef je met deze telefoons echter sowieso niet bang te zijn.

Welke moet je kopen?

Dat was ‘m, onze Samsung Galaxy A54 vs Galaxy S21 FE-vergelijking. De verschillen zijn vrij duidelijk: de S21 FE is vooral een stuk sneller, heeft een iets mooier ontwerp en beschikt over een telelens die de A54 mist. Als je deze zaken belangrijk vindt, is de S21 FE een betere keuze.

Stel je prijs op een zo lang mogelijke accuduur? Dan heeft de Galaxy A54 een streepje voor. Omdat dit toestel nieuwer is, mag je bovendien een jaar langer software-updates verwachten. Ook met de S21 FE zit je echter tot minimaal 2027 goed.

Hieronder vind je de beste prijzen van dit moment, zowel voor losse toestellen als voor abonnementen.