‘Officiële foto’s van Samsung Galaxy A55 en A35 gelekt met nieuw ontwerp’

Er zijn officiële persfoto’s van de Samsung Galaxy A55 en Galaxy A35 gelekt. De afbeeldingen tonen de veranderingen in het ontwerp en de verschillende kleuren van de smartphones.

Scherpe persfoto’s tonen Samsung Galaxy A55 en A35

De lancering van Samsungs nieuwe middenklassers lijkt niet ver weg, want de Galaxy A55 en Galaxy A35 zijn opnieuw gelekt. Dit keer gaat het om scherpe plaatjes van onder meer de smartphones en een promotie-afbeelding. De toestellen zijn de opvolgers van de populaire Galaxy A54 en Galaxy A34.

De nieuwe telefoons lijken op het eerste gezicht misschien op hun voorgangers, maar er zijn zeker verschillen. Zo zijn de zijkanten van de smartphone plat, zoals we dat op de Galaxy S24-serie zien. Alleen bij de volumeregelaars en aan/uit-knop is eenzelfde uitstulping te zien als op de Galaxy A25. Het ontwerp van Samsungs hele A5-serie wordt hiermee gelijk getrokken.

De gelekte afbeeldingen geven ook een idee van de kleuren op de Galaxy A35 en Galaxy A55. Het lijkt erop dat beide smartphones verschijnen in het zwart, groen, roze en wit. De fabrikant promoot op de gelekte afbeelding ook de IP67-waterdichtheid en digitale beveiliging met Knox.

Opvallend is dat de Galaxy A35 nu een uitsnede heeft voor de frontcamera, in plaats van een notch. Dat oogt een stuk moderner. De Galaxy A55 krijgt als grootste update een sterker metalen frame, waarmee het de eerste is binnen deze middenklasseserie van Samsung.

Verwachtte specificaties van de A55 en A35

Al weken gaan er geruchten rond over de specificaties van deze Samsungs. Zo weten we dat de A35 is uitgerust met een Exynos 1380-processor (uit de Galaxy A54) en krijg de A55 een nieuwe chip: de Exynos 1480. Beide smartphones worden voorzien van 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte.

Beide toestellen zijn uitgerust met een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-macrolens en een groothoeklens (8 of 12 megapixel). De accu is 5000 mAh groot en heeft een laadsnelheid van 25 watt. Daarnaast draaien de telefoons waarschijnlijk uit de doos op Android 14 en krijgen ze vier grote Android-updates.

Natuurlijk ondersteunen de smartphone 5G-connectiviteit, hebben ze stereospeakers en uitbreidbaar geheugen via een micro-sd-kaartje. Wanneer de toestellen verschijnen is nog niet bekend. De voorgangers verschenen op 15 maart 2023 met adviesprijzen vanaf 489 euro op de A54 en 389 euro op de Galaxy A35.

