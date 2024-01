‘Renders tonen Samsung Galaxy A55: design en drie kleuren’

Het is officieel: Samsung gaat op 17 januari de Samsung Galaxy S24-lijn lanceren. Vaak komt enkele maanden na de S-lijn ook een A-serie uit. Dankzij een lek met Samsung Galaxy A55-renders weten we wellicht al meer.

‘Renders van Samsung Galaxy A55 gelekt’

Het lijkt erop dat de opvolger van de Samsung Galaxy A54 al vroeg in de spotlights is verschenen. De website Android Headlines heeft renders in handen van de Samsung Galaxy A55, die naar verwachting enkele maanden na de Samsung Galaxy S24 verschijnt. De bron deelt vaker renders of foto’s die accuraat zijn, dus we gaan er van uit dat dit echt de A55 is.

De renders tonen een smartphone die veel lijkt op zijn voorganger. Toch is er een opvallende twist: bij de volumeknoppen en power-knop lijkt het frame iets op te bollen. Deze designkeuze is al eerder toegepast op de Galaxy A15 en Galaxy A25, die vorige maand uitgebracht werden.

Eerdere geruchten benoemden een aluminium behuizing voor de Samsung Galaxy A55. Het lijkt er, door de streepjes op de zijkant, op dat er juist een metalen frame wordt gebruikt. Iets om toe te juichen, want dit is net wat duurzamer. Op de renders zien we ook drie verschillende kleuren: lila, zwart en ijsblauw. Dit zijn kleuren die we vaker terugzien op Samsung-smartphones.

Verder is er de vertrouwde opstelling met drie camera’s op de achterkant, die iets uitsteken en een bijbehorende flitser ernaast. Ook is zowel de voor- als achterkant weer helemaal plat. Het gaatje met de selfiecamera aan de voorkant lijkt hetzelfde als bij de Galaxy A54.

Verwachte specificaties

Het design bevat kleine vernieuwingen, maar lijkt grotendeels op dat van de Galaxy A54. Toch verwachten we dat er onder de motorkap meer verbeteringen te vinden zijn.

Als we de geruchten mogen geloven, krijgt de A55 een Exynos 1480-chipset. Daarbij kiest Samsung mogelijk voor voor 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte. De kans is ook aanwezig dat je kan kiezen voor 512GB of meer. Ongetwijfeld draait de Galaxy A55 vanuit de doos op Android 14, met Samsung’s bekende One UI-schil.

Of al deze specificaties kloppen en dit daadwerkelijk de Galaxy A55 op de renders is, weten we 100 procent zeker bij de aankondiging. Wel is de kans groot dat we in de komende weken meer lekken zien. Met het Samsung Galaxy Unpacked-evenement dat 17 januari plaatsvindt, is er hoe dan ook genoeg om het merk te doen.

