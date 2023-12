‘Processor Samsung Galaxy A55 niet veel sneller dan voorganger’

De Samsung Galaxy A55 belooft één van de populairste smartphones van 2024 te worden, maar krijgt geen geweldige processor. De eerste testresultaten laten op ‘single core-gebied’ amper verbeteringen zien ten opzichte van de A54.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Processor Samsung Galaxy A55 stelt teleur’

De Galaxy A54 is één van de populairste midrangers van Samsung. Dat is niet zo gek, want de smartphone biedt een uitgebalanceerd pakket aan features voor een redelijke prijs. We waren in onze review van de A54 dan ook best enthousiast, al vonden we het toestel door de Exynos 1380-chip wel relatief langzaam aanvoelen.

Inmiddels staat zijn opvolger al te trappelen. Sammobile publiceerde de eerste testresultaten van de Exynos 1480-processor die in de Samsung Galaxy A55 zit. Die vallen niet mee. Op single core-gebied scoort deze chip slechts 7 procent beter dan zijn voorganger. De multi core-prestaties, belangrijk als je veel apps tegelijk opent, laten een grotere verbetering zien van ongeveer 25 procent.

Renders van de Samsung Galaxy A55

Daarmee kan de Galaxy A55 echter nog steeds niet tippen aan de OnePlus Nord 3, die in dezelfde prijsklasse zit.

Natuurlijk vertellen deze ‘benchmarks’ niet het hele verhaal. Mogelijk optimaliseert Samsung de software, waardoor het toestel toch vlotter aanvoelt. Volgens geruchten krijgt de smartphone bovendien een fors snellere gpu, waardoor games veel soepeler moeten draaien. Daar zijn echter nog geen testresultaten van gelekt.

Dit weten we over de Galaxy A55

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Begin december verschenen de eerste renders van de Samsung Galaxy A55. Daaruit bleek dat de randen van het toestel plat worden en van aluminum gemaakt zijn. Dat zorgt voor een iets luxere uitstraling. De volumeknoppen en aan-uitknop zijn in een soort uitstulping ondergebracht.

Het scherm groeit van 6,4 naar 6,5 inch. De batterij behoudt zijn capaciteit van 5000 mAh en laadt nog altijd op met 25 Watt. Ook aan de camera’s van de Galaxy A55 lijkt weinig te veranderen ten opzichte van zijn voorganger.

Naar verwachting brengt Samsung de Galaxy A55 in maart 2024 op de markt voor een nog onbekende prijs. Het instapmodel van de A54 had een adviesprijs van 489 euro. Inmiddels haal je dat toestel voor € 339,- in huis.

Op de hoogte blijven van het laatste smartphonenieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Samsung: