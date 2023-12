‘Samsung Galaxy A55 te zien op renders, ook eerste specificaties bekend’

De Galaxy A54 is één van Samsungs populairste smartphones. Er wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar de opvolger van deze midranger. Dankzij gelekte renders van de Samsung Galaxy A55 weten we nu al hoe dat toestel eruit zal zien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Renders tonen Samsung Galaxy A55’

Wil je volgend jaar een ‘gewoon goede’ smartphone van Samsung aanschaffen? Dikke kans dat je uitkomt bij de Samsung Galaxy A55, die nu voor het eerst te zien is op renders van OnLeaks. De A5*-toestellen behoren al jaren tot de best verkochte modellen van de Koreaanse fabrikant. Ze bieden een prima balans tussen prestaties, uiterlijk en prijs.

De A55 lijkt op het eerste gezicht sterk op de Galaxy A54, die sinds afgelopen maart te koop is. Toch zijn er enkele verschillen zichtbaar. Zo zijn de zijkanten niet langer bol, maar plat. Daarnaast lijken ze van aluminum gemaakt, wat voor een iets luxere uitstraling zorgt. Dit ontwerp komt waarschijnlijk ook naar de duurdere Galaxy S24, die begin volgend jaar verschijnt.

Opvallend is verder dat de volumeknoppen en aan-uitknop in een soort uitstulping zijn ondergebracht. Misschien is het daardoor makkelijker om ze op de tast te vinden als het toestel bijvoorbeeld in je broekzak zit.

De Galaxy A55 zou 161,1 millimeter lang zijn en 77,3 millimeter breed. Bij de genoemde uitstulping is dat 77,9 millimeter. De dikte bedraagt 8,2 millimeter.

Daarmee is het toestel iets langer dan zijn voorganger. Dat hebben we te danken aan het grotere scherm. Samsung zou kiezen voor een 6,5 inch-oled-display, terwijl de Galaxy A54 over een 6,4 inch-scherm beschikt. De verversingssnelheid ligt weer op 120Hz voor soepele beelden. Een laagje Gorilla Glass 5 beschermt je tegen krassen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Specificaties van de Samsung Galaxy A55

Naast de renders zijn er ook enkele specificaties van de Samsung Galaxy A55 gelekt. De smartphone draait op een snellere Exynos 1480-chip, in combinatie met 8GB werkgeheugen en 128 of 256GB opslagruimte.

De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en kun je opladen met een snelheid van maximaal 25 Watt. Dat was bij de A54 ook al zo. Samsung lijkt de camera’s eveneens te recyclen. Je mag rekenen op een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes en een 5 megapixel-macrolens voor close-ups.

We verwachten dat Samsung de Galaxy A55 in maart volgend jaar op de markt brengt. Het instapmodel van zijn voorganger had een adviesprijs van 489 euro. Inmiddels haal je de Galaxy A54 voor € 334,- in huis.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Samsung: