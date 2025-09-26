Samsung Galaxy A56 en Galaxy S24-serie krijgen grote Android 16-update

Samsung rolt zijn Android 16-update langzaam naar steeds meer smartphones uit. Heb je een Galaxy A56 of S24? Dan kun je de upgrade nu downloaden!

Samsung Galaxy A56 krijgt Android 16

Gebruikers hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk is er goed nieuws: Samsung begint met de uitrol van Android 16 voor de Galaxy A56 én Galaxy S24-serie. Het is best opvallend dat de A56 relatief vroeg de Android-upgrade krijgt, aangezien Samsung vaak eerst zijn high-end smartphones bijwerkt.

Heb je een Galaxy A56 in je broekzak? Dan kun je jouw toestel nu updaten naar Android 16 met One UI 8. De update is zo’n 2.4GB groot en daarom is het slim om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden en installeren. In de update zit overigens ook de Android-beveiligingspatch van september 2025 verwerkt.

Ook de Galaxy S24-serie krijgt nu One UI 8

Checken of Android 16 met One UI 8 ook op jouw Galaxy A56 beschikbaar is? Dat doe je als volgt: open de instellingen en ga naar ‘Softwareupdate’. Als je vervolgens op ‘Downloaden en installeren’ tikt, controleert je telefoon of de nieuwste software beschikbaar is. Je kan dan direct beginnen met downloaden.

Ook de Galaxy S24 is aan de beurt

Ook voor de smartphones uit de Samsung Galaxy S24-serie staat de Android 16-update klaar. Dit zijn de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra. De update weegt zo’n 3.4GB en bevat – net als bij de A56 – ook de beveiligingspatch van september. Voor de goedkopere S24 FE is One UI 8 inmiddels ook beschikbaar.

Nieuw in One UI 8

Android 16 is niet de grootste update van de afgelopen jaren. Het nieuwe One UI 8 voert dan ook geen wereldschokkende verbeteringen door, ook omdat One UI 7 al bijvoorbeeld een compleet nieuw design introduceerde. Wel worden de Now Bar- en Now Brief-functies uitgebreid en heb je meer mogelijkheden om het vergrendelscherm aan te passen.

One UI 8 werkt daarnaast beter op grotere schermformaten, zoals die van tablets en opvouwbare smartphones. Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor Galaxy AI. Dit zijn de features van Samsung die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

