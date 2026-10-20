Deze Samsung Galaxy A-telefoons krijgen nu een Android 17-update

Steeds meer Samsung-telefoons krijgen een update naar Android 17. Nu zijn ook enkele populaire toestellen in de Galaxy A-serie aan de beurt!

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Android 17 voor Samsung Galaxy A’s

Als je een recente Samsung-smartphone hebt, is de kans aanwezig dat je jouw toestel inmiddels hebt kunnen updaten naar Android 17. Samsung rolt One UI 9 – dat op de nieuwste Android-versie is gebaseerd – naar steeds meer telefoons uit. Nu zijn er nog zeven smartphones aan de beurt.

Zo krijgt de Galaxy S23-serie nu een update naar Android 17. Hierbij gaat het om de Samsung S23, S23 Plus en S23 Ultra. Tof is dat ook goedkopere toestellen in de Galaxy A-serie worden bijgewerkt naar One UI 9. Deze telefoons kunnen Android 17 nu downloaden:

Heb je één van deze Galaxy A’s? Check dan of de nieuwste software voor je beschikbaar is. Dat doe je door de instellingen te openen en naar ‘Software-update’ te gaan. Vervolgens moet je op ‘Controleren op updates’ tikken om de update binnen te halen.

In de One UI 9-update zit overigens ook een recente beveiligingspatch verwerkt. Het kan trouwens zijn dat je na het Android 17 nog een losse update moet downloaden om de beveiliging helemaal up-to-date te krijgen. Volg daarvoor simpelweg de stappen die we hierboven hebben beschreven.

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Nieuw in One UI 9

One UI 9 brengt allerlei nieuwe functies naar je toestel. Met My Fancam houdt de camera je geselecteerde onderwerp bijvoorbeeld altijd centraal in een video. Daarnaast krijgt Now Brief een update, waardoor je meer controle hebt over welke informatie er in dit dagelijkse overzicht wordt opgenomen.

Heb je een oudere Samsung-telefoon? Dan moet je waarschijnlijk nog even wachten op de Android 17-update. De fabrikant rolt de nieuwste versie geleidelijk naar zijn smartphones uit, waarbij de duurdere high-end toestellen vaak sneller worden bijgewerkt.

Wist je dat we een Android 17 update-overzicht hebben gemaakt? Daarin staat van alle fabrikanten welke toestellen de update krijgen. Neem dus zeker een kijkje als je een smartphone van een ander merk hebt!