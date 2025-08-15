Samsung Galaxy A56 vs Galaxy S24 FE: dit is de beste keuze

Zoek je een goede Samsung-smartphone, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan heb je met de Galaxy A56 en S24 FE twee prima opties. We vergelijken de toestellen met elkaar.

Samsung Galaxy A56 vs Galaxy S24 FE

Het aanbod van Samsung-smartphones is behoorlijk uitgebreid, waardoor het best lastig kan zijn om het juiste toestel te kiezen. Zoek je een telefoon en wil je zo’n 300 tot 400 euro betalen, dan zijn er twee uitstekende opties. We hebben het over de Galaxy A56 en Galaxy S24 FE.

De A56 valt – zoals de naam verklapt – in de Galaxy A-lijn. De serie bestaat uit goedkopere smartphones, die het echt moeten hebben van de prijs-kwaliteitverhouding. De Galaxy S24 FE is daarentegen meer een high-end toestel, dat vorig jaar voor 749 euro is uitgebracht.

Maar, de S24 FE is inmiddels enorm in prijs gedaald. Hierdoor is ‘ie nog maar zo’n 100 euro duurder dan de Galaxy A56. Welke smartphone het beste bij jou past, bespreken we hieronder.

1. Galaxy S24 FE is veel sneller

Aan de buitenkant hebben de Samsung Galaxy A56 en Galaxy S24 FE veel met elkaar gemeen. De smartphones hebben een glazen achterkant, aluminium frame en een scherm van 6,7 inch. Het display van zowel de S24 FE als A56 heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, ververssnelheid van 120Hz én maximale helderheid van 1900 nits.

De Galaxy A56 is daarentegen ietsjes handzamer dan de FE, omdat de behuizing dunner (7,4 millimeter) is en het toestel lichter is (198 gram). Groot zijn de verschillen echter niet. De A56 heeft een IP67-certificatie en kan daardoor tegen stof en water. De S24 FE is door de IP68-certificering nog iets beter bestand tegen water.

De Samsung Galaxy S24 FE

Onder de motorkap zijn de verschillen veel groter. De Galaxy A56 heeft een Exynos 1580-chip en hoewel die voor de meeste gebruikers voldoet, is het geen krachtpatser. De Galaxy S24 FE is dat wél en dat komt door de Exynos 2400e-processor. Die is simpelweg velen malen sneller.

Hierdoor is de S24 FE beter geschikt als je bijvoorbeeld graag games speelt op je smartphone. Maar ook tijdens het dagelijks gebruik zul je merken dat de telefoon rapper aanvoelt en apps als een zonnetje draait.

2. Betere camera’s

De Samsung Galaxy S24 FE is ook de betere keuze voor smartphonefotografen. De smartphone beschikt over een goede 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens voor uitgezoomde shots en een 8 megapixel-telelens. Met die laatste kun je het beeld 3x dichterbij halen, zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

Deze camera ontbreekt bij de Galaxy A56, waardoor je alleen digitaal kan inzoomen. Dat levert vaak minder mooie plaatjes op. Wel heeft de A56 een prima hoofdcamera van 50 megapixel en een 12 megapixel-groothoeklens. Ook is er een 5 megapixel-macrocamera, maar die is erg beperkt.

3. Veel verschillen bij de batterij

Op welk gebied is de Galaxy A56 dan wel de betere keuze? Het toestel heeft een grotere 5000 mAh-accu dan de Galaxy S24 FE en die laadt ook nog eens sneller op. Over het algemeen gaat de A56 langer mee op een volle lading.

De telefoon ondersteunt snelladen met 45 watt, waardoor je de accu in 30 minuten voor zo’n 65 procent vult. Een hele oplaadbeurt neemt iets meer dan een uur in beslag. De S24 FE laadt op met slechts 25 watt, waardoor je na een halfuur ongeveer 50 procent hebt.

De Samsung Galaxy A56

De Fan Edition kan ook draadloos opladen, een feature die ontbreekt bij de Galaxy A56. Het laden gaat relatief langzaam, maar het is een handige functie als je thuis (of op kantoor) een draadloze lader hebt liggen.

Conclusie Samsung Galaxy A56 vs S24 FE

De Samsung Galaxy A56 is een prima smartphone met een nette prijs. Het toestel heeft een goed scherm, prima accuduur en net design. De smartphone krijgt bovendien de komende zes jaar de nieuwste Android-updates en beveiligingspatches.

Desondanks is het de moeite waard om de Galaxy S24 FE in huis te halen. De telefoon is zo’n 100 euro duurder, maar daar krijg je veel upgrades voor terug.

Denk aan de betere camera’s en de veel snellere hardware. De S24 FE is iets ouder, maar wordt nog tot oktober 2031 ondersteund met updates en kun je dus jaren gebruiken. Dit zijn de beste deals voor de S24 FE:

