‘Samsung Galaxy A37 krijgt (eindelijk) een betere hoofdcamera’

Er is informatie uitgelekt over de camera’s van de Samsung Galaxy A37 en A57. Vooral de goedkoopste van de twee is interessant, want die krijgt mogelijk dezelfde hoofdcamera als de huidige Galaxy A56.

‘Betere camera voor Samsung Galaxy A37’

Het is geen geheim dat Samsung werkt aan twee nieuwe middenklassers, die we mogelijk al vroeg in het nieuwe jaar zullen zien. Het gaat uiteraard om de Galaxy A37 en Galaxy A57. Ze volgen de populaire Galaxy A36 en A56 op en krijgen onder meer snellere chips.

De website Smartprix wist details te achterhalen over de camera’s van de Samsung Galaxy A37 en A57. Opvallend is dat beide smartphones dezelfde hoofdcamera zouden krijgen. Die is gebaseerd op een Sony IMX906-sensor, die ook al in de Galaxy A56 zit. De A57 zet dus geen stap vooruit, maar de goedkopere A37 wel. De sensor is veel groter dan het exemplaar in de A36 en zou dus scherpere kiekjes moeten schieten.

De Samsung Galaxy A36

De Galaxy A57 krijgt daarnaast een 13 megapixel-groothoeklens. Het is niet duidelijk in hoeverre die beter presteert dan de 12 megapixel-variant in de Galaxy A56. De sensor blijft ongeveer even groot. Daarnaast is er nog een macrolens van 5 megapixel aanwezig voor close-ups van bijvoorbeeld bloemen en insecten.

Die laatste zit ook in de Galaxy A37. De groothoeklens van dat toestel heeft een lagere resolutie dan die van de A57: slechts 8 megapixel. Ook krijgt de duurdere A57 mogelijk een betere selfiecamera.

Meer over de Samsung Galaxy A37 en A57

Samsung brengt dit olijke duo mogelijk in februari volgend jaar uit. De Galaxy A57 draait vermoedelijk op een Exynos 1680-chip, terwijl de goedkopere Galaxy A37 volgens geruchten een oudere Exynos 1480 aan boord heeft. Verder krijgen ze waarschijnlijk identieke 6,7 inch-oled-schermen en een accu van ongeveer 5000 mAh.

De kans bestaat dat beide smartphones duurder worden dan hun voorgangers. Ter vergelijking: de A56 had een adviesprijs van 479 euro (momenteel koop je hem voor € 288,-) terwijl de A36 379 euro kostte. Die bestel je inmiddels voor € 239,-.

