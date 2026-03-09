‘Volledige specificaties Samsung Galaxy A57 en A37 gelekt’

Benieuwd naar de specificaties van de Samsung Galaxy A57 en A37? We hebben ze voor je. Het duurt waarschijnlijk niet lang meer voor de midrangers in de winkel liggen.

‘Samsung Galaxy A57 en A37 specificaties bekend’

Na de high-end Galaxy S26-serie maakt Samsung zich op voor de introductie van twee meer voordelige smartphones. Mogelijk worden ze nog deze maand gelanceerd. En dankzij Android Headlines kunnen we nu de volledige specificaties van deze Samsung Galaxy A57 en Galaxy A37 met je delen.

We beginnen met de A57. Die krijgt een 6,7 inch-oled-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De verversingssnelheid ligt op 120Hz, zodat beelden er lekker soepel uitzien. Het toestel meet 161,5 bij 76,9 millimeter en is met 6,9 millimeter een stukje dunner dan de Galaxy A56.

Hij wordt dankzij de nieuwe Exynos 1680-chip ook iets sneller, al is nog niet duidelijk hoe groot het verschil is. Je krijgt 8GB werkgeheugen en kiest uit varianten met 128 of 256GB opslag.

Verder zijn de verschillen met zijn voorganger klein. De accu meet weer 5000 mAh en laadt op met maximaal 45 watt. Ook de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens lijken identiek. Eerder lazen we al dat de Galaxy A57 waarschijnlijk minimaal 539 euro gaat kosten.

Zo ziet de Galaxy A37 er waarschijnlijk uit

Galaxy A37 is iets trager

De goedkopere Samsung Galaxy A37 lijkt veel specificaties te delen met de A57. Zo krijgt hij hetzelfde 6,7 inch-oled-scherm, al zijn de randen rond het display wel minder dun. Dat resulteert in afmetingen van 162,9 bij 78,2 millimeter. Hij is met 7,4 millimeter bovendien een halve millimeter dikker. Ook deze smartphone heeft een accu van 5000 mAh die je kunt opladen met 45 watt.

Samsung kiest bij de Galaxy A37 voor een oudere en dus tragere processor. Het gaat om een Exynos 1480-chip, die we twee jaar geleden al in de Galaxy A55 aantroffen. Daar zit 6 of 8GB werkgeheugen bij en 128 of 256GB werkgeheugen. Met een vermeende adviesprijs van 439 euro is het toestel 100 euro goedkoper dan de Galaxy A57.

Volgens Android Headlines krijgt ook de A37 een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens. Daarmee zou de groothoeklens een upgrade krijgen ten opzichte van de Galaxy A36. Op dat toestel had deze camera namelijk een resolutie van 8 megapixel.

