'Samsung Galaxy A57 haarscherp te zien op gelekte afbeeldingen'

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
28 januari 2026, 9:13
2 min leestijd
‘Samsung Galaxy A57 haarscherp te zien op gelekte afbeeldingen’

Niet de Samsung Galaxy S26, maar de goedkopere Galaxy A57 wordt waarschijnlijk de populairste Samsung-telefoon van 2026. Het toestel is nu te zien op scherpe plaatjes, dus check ze hier!

Bekijk de Samsung Galaxy A57 afbeeldingen

Als we de laatste geruchten mogen geloven, hoeven we niet lang meer te wachten op de aankondiging van de Samsung Galaxy A57. Tot die tijd lekt er steeds meer over de smartphone uit, en nu doet website Android Headlines een duit in het zakje. Op nieuwe afbeeldingen is de Samsung A57 haarscherp te zien.

De opvolger van de populaire Galaxy A56 ziet eruit als een typische Samsung-telefoon. Hij lijkt dan ook sterk op zijn voorganger. We zien een groot scherm met redelijk dunne randen, al is de kin (de bezel aan de onderkant van het scherm) ietsjes dikker. Dit zien we vaker bij goedkopere Android-smartphones.

Samsung Galaxy A57 afbeeldingen gelekt

Aan de rechterkant van de behuizing zijn de volumeknoppen en aan/uit-schakelaar geplaatst. Ze zitten in het zogeheten ‘Key Island’, een subtiele uitstulping. Dat kennen we van andere Samsungs, zoals de Galaxy A17 die eerder is uitgebracht.

Op de achterkant zien we een klein camera-eiland met daarin drie lenzen. Die steekt opnieuw uit de behuizing, net als bij de Galaxy A56. We denken dat de A57 opnieuw een hoofdcamera, groothoeklens en macrosensor heeft. Verder is het design simpel, met een plat frame en verder alleen een Samsung-logo op de achterkant.

Specificaties van de Galaxy A57

Samsung voert waarschijnlijk een aantal veranderingen door bij de Galaxy A57. Zo zou het toestel een 6,6 inch-amoled-scherm (120Hz) hebben, waarmee het display iets kleiner is dan dat van de A56. Ook zou het toestel lichter zijn, waardoor het fijner in de hand ligt.

Onder de motorkap zit waarschijnlijk een Exynos 1680-chip, die voor betere prestaties moet zorgen. Mogelijk prikt Samsung hier 8GB aan werkgeheugen en minstens 128GB aan opslag. Verder hebben geruchten het over een 5000 mAh-batterij met ondersteuning voor 45 watt snelladen.

‘Samsung Galaxy A57 dunner dan voorganger (en specs bekend)’

‘Samsung Galaxy A57 dunner dan voorganger (en specs bekend)’

Tot slot ligt het voor de hand dat de Samsung Galaxy A57 uit de doos op Android 16 met de nieuwste versie van One UI draait. De verwachting is dat Samsung zijn nieuwste midranger in februari of maart uit de doeken doet. De adviesprijs is onduidelijk, al werd de A56 vorig jaar gelanceerd voor 479 euro.

Bron: Android Headlines
Lezersreacties

Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57

