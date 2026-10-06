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Samsung maakt deze Galaxy A-telefoons duurder in Nederland

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
6 oktober 2026, 11:03
2 min leestijd
Samsung maakt deze Galaxy A-telefoons duurder in Nederland

Samsung heeft sommige Galaxy A-smartphones stilletjes duurder gemaakt. De populaire Galaxy A57 kost nu bijvoorbeeld meer, maar bij veel webwinkels betaal je gelukkig minder.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A57 is duurder geworden

Samsung heeft de prijzen van enkele Galaxy A-telefoons verhoogd, zo ontdekte website DroidApp. Het gaat om de prijzen in de officiële webwinkel van de fabrikant, waar alle recente Galaxy A-telefoons te bestellen zijn. Het gaat om de Galaxy A57, A37, A27 en A17.

De Samsung Galaxy A57 lanceerde eerder dit jaar met een adviesprijs van 529 euro, maar kost nu 579 euro bij Samsung zelf. Je krijgt dan het model met 128GB opslag. De 256GB-versie kost nu zelfs 659 euro, terwijl dit eerst 589 euro was. Opvallend genoeg verkoopt Samsung de krachtigere 12GB/512GB-uitvoering voor 549 euro.

Reviewfoto Samsung Galaxy A37

Ook voor de Galaxy A37 betaal je voortaan meer. Het instapmodel met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte gaat van 429 euro naar 469 euro, het 8/256GB-model is 70 euro duurder en kost nu 589 euro.

De Galaxy A27, die in juni verscheen met een adviesprijs van 349 euro, wordt nu voor 379 euro verkocht in de Samsung-webshop. Tot slot betaal je ook voor de A17 voortaan meer. Het absolute 4G-instapmodel van Samsung kost 249 euro (in plaats van 199 euro). De 5G-versie gaat van 229 euro naar 299 euro.

Dit is er aan de hand

De verhoogde prijzen hebben hoogstwaarschijnlijk te maken met de geheugencrisis. Door de grote vraag naar werkgeheugen en opslag vanuit de AI-sector blijft er weinig over voor consumentenelektronica. Dat zorgt er weer voor dat fabrikanten de prijzen van smartphones verhogen. Google maakte de Pixel 10a onlangs ook stilletjes 100 euro duurder.

Het goede nieuws is dat de Samsung Galaxy A-telefoons bij andere webwinkels veel minder kosten. Zo tik je de Galaxy A57 bij de goedkoopste webwinkel voor € 339,- op de kop. De A37 is voor € 295,- te vinden en de Samsung A27 koop je voor € 249,-. De Galaxy A17 is het goedkoopste van het viertal en is voor € 179,- te vinden.

Samsung lanceerde overigens onlangs de Galaxy A18, het nieuwste instaptoestel. De smartphone heeft een adviesprijs van 279 euro en is daarmee dus niet héél goedkoop. Of het toestel de moeite waard is, lees je binnenkort op Android Planet. We zijn druk bezig met de review.

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Via: DroidApp
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