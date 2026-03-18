‘Deze nieuwe features komen naar de Samsung Galaxy A57 en A37’

Als we een gerucht mogen geloven, krijgen de Samsung Galaxy A57 en A37 nieuwe softwarefeatures. Ook draaien ze op de nieuwste versie van One UI.

’Nieuwe features voor de Samsung Galaxy A57’

Samsung komt mogelijk snel met de nieuwste Galaxy A-telefoons. De Galaxy A57 en A37 kwamen al vaak in geruchten voorbij en worden misschien later deze maand onthuld, al heeft Samsung dit niet bevestigd. Het lijkt er daarnaast op dat de fabrikant nieuwe softwarefuncties aan de Galaxy A-toestellen toevoegt.

Insider Alfaturk16 heeft informatie over de Samsung A57 en A37 gedeeld, waardoor we weten dat ze draaien op One UI 8.5. Dat is de nieuwste versie van Samsungs software, die ook op de Galaxy S26-smartphones te vinden is. Samsung voegt daarmee meer AI-features toe aan zijn goedkopere toestellen.

Gelekte afbeelding van de Samsung Galaxy A57

Zo zou Now Brief op de Samsung A57 en A37 te vinden zijn, waarmee je driemaal daags een overzicht krijgt met belangrijke informatie. Denk aan afspraken in je agenda, het weerbericht en interessante afspeellijsten in Spotify. Ook nieuw is Transcript Assist, een automatische transcribeerfunctie, en Bixby met integratie voor AI-assistent Perplexity.

Ook komen we meer te weten over het design van de Samsung Galaxy A57. Zo zou het nieuwe toestel een stukje dunner (6,9 millimeter) zijn dan de A56 en met 179 gram ook aanzienlijk lichter zijn. De Galaxy A56 van vorig jaar weegt 198 gram. Verder moeten de bezels, de zwarte randen rond het scherm, dunner worden.

Specificaties van de Samsung A57

De meeste specificaties van de Samsung Galaxy A57 en A37 zijn inmiddels gelekt. De A57 krijgt naar verluidt een 6,7 inch-scherm (2340 bij 1080 pixels) met een ververssnelheid van 120Hz. Het toestel moet dankzij de Exynos 1680-chip ook sneller zijn dan de voorganger, al weten we niet hoe groot het verschil is.

De accu zou 5000 mAh groot zijn en snelladen met 45 watt ondersteunen. Foto’s maakt de Galaxy A57 met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. De goedkopere A37 heeft ook deze features, maar is waarschijnlijk iets dikker. Het toestel heeft daarnaast een langzamere Exynos 1480-chip.

Het is onduidelijk op welke dag Samsung de nieuwe Galaxy A’s precies uit de doeken doet. Wel lijkt het erop dat de A57 en A37 duurder worden. Ze kosten volgens gelekte informatie allebei 60 euro meer dan de A56 en A36 van vorig jaar. Dat betekent dat de Galaxy A57 straks een adviesprijs van 539 euro heeft, en de A37 voor 439 euro over de toonbank gaat.