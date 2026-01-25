Samsung Galaxy A57 voor het eerst te zien op foto’s

Mike Peek
25 januari 2026, 10:09
2 min leestijd
Samsung Galaxy A57 voor het eerst te zien op foto’s

Binnenkort presenteert Samsung minimaal twee nieuwe middenklassers. Eén daarvan, de Samsung Galaxy A57, is nu voor het eerst te zien op officieel ogende foto’s. Het toestel ondergaat een subtiele wijziging.

Foto’s Samsung Galaxy A57 gelekt

Mogelijk lanceert Samsung de Galaxy A37 en A57 al in februari, wat iets eerder in het jaar zou zijn dan hun voorgangers. Eerder lazen we al dat de A57 met 6,9 millimeter een stukje dunner wordt dan de Galaxy A56. De meeste specificaties zijn eveneens al een tijdje bekend.

Dankzij lekker Anvin hebben we nu ook foto’s van de Samsung Galaxy A57. Die zijn afkomstig uit een Chinese database, waardoor het zeer waarschijnlijk om officiële afbeeldingen gaat. Van de voorkant is helaas niet zoveel te zien, al lijkt er aan de onderkant nog steeds een vrij dikke rand onder het scherm te zitten. Die zijn bij duurdere smartphones een stuk dunner.

Samsung Galaxy A57 foto's

De achterzijde is wel goed zichtbaar. Zoals we de laatste jaren gewend zijn, heeft Samsung de camera’s ondergebracht in een klein, pilvormig eiland. Dat ziet er dit jaar wel subtiel anders uit. Het eiland lijkt uit twee tinten te bestaan en iets groter te zijn dan op de A56. Naar de reden kunnen we alleen maar gissen.

De camera’s zelf veranderen volgens geruchten namelijk niet. Je beschikt weer over een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en macrolens van 5 megapixel voor close-ups. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt nog altijd.

Meer over de Galaxy A57

Met 6,6 inch wordt het scherm van de Galaxy A57 iets kleiner dan dat van de A56, die een 6,7 inch-display heeft. De smartphone is met 182 gram ook bijna tien procent lichter, waardoor hij vermoedelijk lekkerder in de hand ligt. De accu is weer 5000 mAh groot en laadt op met maximaal 45 watt.

Kloppend hart is een Exynos 1680-chip van Samsung. Die is weer iets sneller dan de vorige variant, al blijft de Galaxy A57 natuurlijk een middenklasser. Simpele spelletjes draaien prima, maar voor zware 3D-games moet je bij duurdere telefoons zijn.

We denken dat het toestel net als zijn voorganger een adviesprijs van iets minder dan 500 euro krijgt. De Galaxy A56 is inmiddels wel flink in prijs gedaald: voor € 298,- haal je hem in huis.

Via: Anvin
Bron afbeelding: Anvin
