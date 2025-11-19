‘Samsung Galaxy A57 wordt “sneller” dan Galaxy S26’

De Samsung Galaxy A57 komt pas volgend jaar uit, maar lijkt op één vlak nu al sneller te worden dan de duurdere Galaxy S26. Lees hier hoe het zit.

Samsung Galaxy A57 laadsnelheid gelekt

De Galaxy A57 staat op Samsungs planning als volgende middenklasser. Hoewel de telefoon naar verwachting rond maart uitkomt, verschijnen er nu al geruchten over de specificaties. De A57 is gespot in de officiële toestelregistratiebank van China. Daardoor weten we onder meer de laadsnelheid van het toestel.

De Samsung Galaxy A57 laadt volgens de documenten op met een snelheid van maximaal 45 watt. Eerder dit jaar verscheen de registratie van de aankomende Galaxy S26 ook, waar te zien was dat de telefoon laadt met maximaal 25 watt. Ter vergelijking: de verwachte adviesprijs van de Galaxy A57 ligt rond de 500 euro en die van de S26 rond de 900 euro.

Hoe eigenaardig het ook klinkt dat Samsung zijn duurdere smartphone langzamer laat opladen dan de middenklasser; het afgelopen jaar was dat ook het geval. De Galaxy A56 laadt op met 45 watt, waar de reguliere Galaxy S25 maar 25 watt haalt.

Toegegeven: die hogere laadsnelheid hebben de middenklassers ook nodig, aangezien Samsung deze doorgaans van een grotere batterij voorziet. In onze bovenstaande laadtestvideo van de S25 (4000 mAh en 25 watt) en S25 FE (4900 mAh en 45 watt) blijkt dat de totale laadtijd van de S25 maar zo’n negen minuten langer is.

Samsung Galaxy A57 vs Galaxy S26: vermeende specs

Het ziet er dus naar uit dat de Galaxy A57 sneller gaat laden dan de S26. Toch krijgt het vlaggenschip op andere vlakken veel betere specificaties. De Galaxy S26 wordt uitgerust met Samsungs eigen snelle Exynos 2600-chip of de snelste Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip van het moment.

Daarnaast mag de S26 meer werkgeheugen, betere bouwkwaliteit en alle nieuwe AI-functies verwachten. De Galaxy A57 bespaart op de premium afwerking, maar heeft alsnog een uitgebreide set camera’s, grote batterij en een chip die voor alledaagse taken meer dan snel genoeg is.

We verwachten de komende maanden nog veel meer te weten te komen over de Galaxy A57 en de Galaxy S26. Android Planet houdt je op de hoogte!