Samsung Galaxy A57 en A37 officieel: alles wat je moet weten

Samsung heeft de Galaxy A57 en Galaxy A37 eindelijk officieel aangekondigd! De smartphones zijn verbeterd, maar ook duurder. In dit artikel lees je alles over de nieuwe toestellen.

Samsung Galaxy A57 officieel aangekondigd

We moesten er iets langer op wachten dan vorig jaar, maar de aankondiging van de Samsung Galaxy A57 en A37 is een feit. De nieuwe telefoons volgen de populaire Galaxy A56 en A36 op en liggen binnenkort in de winkels. Op 10 april vindt de release plaats in Nederland.

De Samsung A57 en A37 zijn duurder geworden ten opzichte van de voorgangers. Voor de Galaxy A57 betaal je 529 euro en je krijgt dan het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De Galaxy A37, met 6/128GB geheugen, heeft een adviesprijs van 429 euro. Daarmee zijn beide toestellen 50 euro duurder geworden.

Dunner, sneller, betere camera

Samsung heeft gelukkig wel een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is de Galaxy A57 een stukje dunner: de smartphone meet 6,9 millimeter in plaats van 7,4 millimeter. Ook is het toestel met een gewicht van 179 gram lichter dan zijn voorganger, die 198 gram weegt. Hierdoor is de smartphone handzamer.

De opvolger van de Galaxy A56 heeft opnieuw een 6,7 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en piekhelderheid van 1900 nits. Wel zijn de randen rondom het display dunner. Bovenaan zien we opnieuw een klein gat voor de selfiecamera. Het frame is van aluminium en de voor- en achterkant wordt beschermd door Gorilla Glass Victus Plus.

6,7 inch-scherm, 1900 nits, 120Hz-ververssnelheid

Nieuwe en snellere Exynos 1680-processor

8GB aan werkgeheugen, 128/256GB/512GB opslag

Draait op Android 16, krijgt zes jaar lang Android-upgrades

Drie camera’s achterop: 50 + 12 + 5 megapixel

5000 mAh-accu: 60 procent opgeladen in 30 minuten

Vanaf 529 euro, verschijnt in vier kleuren

Onder de motorkap van de Galaxy A57 zit een nieuwe Exynos 1680-chip, die voor betere prestaties moet zorgen. Hier stopt Samsung 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte bij, al verschijnen er ook versies met meer (werk)geheugen. Een grotere vapor chamber moet zorgen dat hitte beter wordt afgevoerd bij intensief gebruik.

Aan de camera’s is weinig veranderd. Net zijn als zijn voorganger heeft de Samsung Galaxy A57 een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. Samsung heeft wel de beeldverwerking verbeterd en de smartphone zou mooiere foto’s bij slechte lichtomstandigheden moeten maken.

Tot slot beschikt de Galaxy A57 over een 5000 mAh-accu, net als bijvoorbeeld de duurdere Galaxy S26 Ultra. Opladen gaat met maximaal 45 watt, waardoor je de batterij in een halfuur voor ruim 60 procent kan vullen. Draadloos opladen is niet mogelijk.

Samsung Galaxy A37 is goedkoper

Samsung kondigt ook de Galaxy A37 aan, de opvolger van de Galaxy A36. Het toestel beschikt over minder grote verbeteringen dan de A57, maar is met een adviesprijs van 429 euro wel goedkoper. Het model met meer opslag en werkgeheugen kost 519 euro.

De Galaxy A37 heeft een Exynos 1480-processor, die Samsung eerder gebruikte in de Galaxy A55 van twee jaar geleden. Het scherm is – net als bij de A36 – 6,7 inch groot, heeft een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. De randen zijn bij dit toestel helaas niet slanker. De telefoon is ook dikker (7,4 millimeter) en zwaarder (196 gram) dan de A57.

Op de achterkant van de smartphone zien we een 50 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens van 8 megapixel en 5 megapixel-macrocamera. Dat zijn dezelfde camera’s als bij de A36, al heeft Samsung ook hier de beeldverwerking aangepakt. Selfies schiet de telefoon in 12 megapixel.

Net als de Galaxy A57 heeft de A37 een IP68-certificatie, waardoor de smartphone beter tegen water kan. De accu is 5000 mAh groot en laadt op met maximaal 45 watt. Haal je de goede adapter in huis, dan kun je de batterij in een halfuur voor meer dan 60 procent vullen.

Zes jaar aan Android-updates

De Samsung Galaxy A57 en A37 draaien uit de doos op Android 16 met de nieuwste versie van One UI. De toestellen beschikken daarnaast over het verbeterde Circle to Search, dat sneller werkt en je naar meerdere objecten tegelijk laat zoeken in één zoekopdracht.

De telefoons krijgen de komende zes jaar Android-updates en beveiligingspatches. Dat betekent dat de A57 en A37 tot en met begin 2032 de nieuwste features ontvangen en beschermd zijn tegen lekken in Android.

Samsung Galaxy A57 en A37 kopen

Ben je van plan om de nieuwe Samsung Galaxy A57 of Galaxy A37 te kopen? Hieronder zetten we alle prijzen op een rijtje en zie je meteen waar je de beste deal scoort.

De toestellen zijn nu te bestellen in Nederland en liggen op 10 april in de winkels. De Samsung Galaxy A57 is verkrijgbaar in vier kleuren: donkerblauw, lichtblauw, grijs en paars. Bij de Galaxy A37 kun je kiezen uit voor donkergrijs, wit, paars en grijsgroen.

Samsung Galaxy A57 (8/128GB): 529 euro

Samsung Galaxy A57 (8/256GB): 589 euro

Samsung Galaxy A57 (12/512GB): 769 euro



Samsung Galaxy A37 (6/128GB): 429 euro

Samsung Galaxy A37 (8/256GB): 519 euro