‘Dit gaan de Samsung Galaxy A57 en A37 kosten’

Wat gaat de Samsung Galaxy A57 kosten? Als we een insider moeten geloven, wordt het toestel fors duurder dan zijn voorganger.

Prijs van de Samsung Galaxy A57 gelekt

Samsung kondigde onlangs de Galaxy S26-serie aan, maar het bedrijf heeft dit jaar natuurlijk veel meer op de planning staan. Zo gaan er al lange tijd geruchten over de Galaxy A57 en A37, die de populaire A56 en A36 van vorig jaar moeten opvolgen.

Lekker Sudhanshu Ambhore, die vaker informatie over onaangekondigde smartphones deelt, zegt nu te weten wat de Galaxy A57 en Galaxy A37 gaan kosten. Het slechte nieuws is dat de toestellen mogelijk een stuk duurder worden dan hun voorgangers. Beide telefoons kosten 60 euro meer, zoals je hieronder ziet.

Samsung Galaxy A57 (8/128GB): 539 euro

Samsung Galaxy A57 (8/256GB): 609 euro

Samsung Galaxy A37 (6/128GB): 439 euro

Samsung Galaxy A37 (8/256GB): 539 euro

Gelekte afbeelding van de Samsung Galaxy A57

Ter vergelijking: de Galaxy A56 lanceerde vorig jaar met een adviesprijs van 479 euro, terwijl de A36 voor 379 euro over de toonbank ging. De 256GB-versie van de A57 kostte 529 euro, de 256GB-uitvoering van de A36 had een prijs van 449 euro.

Dit zou betekenen dat consumenten dit jaar meer kwijt zijn voor het instapmodel van de Galaxy A57 dan wat de luxere uitvoering van de A56 kostte. Het gaat natuurlijk wel over een gerucht, dus we nemen de prijzen voorlopig met een korreltje zout. Zodra er meer bekend is over de Nederlandse prijzen van de Galaxy A57 en A37, dan lees je het op Android Planet.

Meer over de nieuwe Galaxy A-telefoons

Over de Samsung Galaxy A57 en A37 is al het een en ander bekend. Zo laten gelekte afbeeldingen zien dat de A57 er bijna hetzelfde uit komt te zien als zijn voorganger. De camera’s achterop zitten – net als bij de nieuwe Galaxy S26-smartphones – in een klein eiland.

Ook zijn de meeste specificaties inmiddels bekend. De Samsung A57 beschikt naar verluidt over een 6,6 inch-amoled-scherm (met 120Hz ververssnelheid), een nieuwe Exynos 1680-processor en 5000 mAh. Laatstgenoemde kan snelladen met 45 watt.

Het is onduidelijk wanneer de nieuwe Galaxy A’s worden gepresenteerd. Samsung onthult zijn midrange-smartphones doorgaans aan het begin van het jaar, dus we denken dat de lancering niet lang meer op zich laat wachten.