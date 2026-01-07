‘Dit is wanneer de Samsung Galaxy A57 en A37 verschijnen’

Wanneer verschijnt de Samsung Galaxy A57? Een insider zegt te weten wanneer de nieuwe verkoopknaller van Samsung moet verschijnen.

’Samsung Galaxy A57 release in februari’

Samsung zou de Galaxy S26 op 25 februari presenteren, maar mogelijk komt het bedrijf al eerder met zijn populairste toestellen voor 2026. Hiermee bedoelen we natuurlijk de opvolgers van de Galaxy A56 en A36: de A57 en A37.

Insider Abhishek Yadav, die vaker juiste informatie over onaangekondigde smartphones heeft, meldt op X wanneer de nieuwe Galaxy A’s worden aangekondigd. De Samsung Galaxy A57 en A37 moeten in de eerste of tweede week van februari verschijnen. Een specifieke datum ontbreekt nog.

Dat betekent dat de nieuwe Samsung Galaxy A-smartphones eerder worden uitgebracht dan we gewend zijn. De Galaxy A56 en A36 werden vorig jaar in maart onthuld en dat geldt ook voor de A55 en A35 van het jaar daarvoor.

De bron meldt verder dat de Samsung Galaxy A07 5G al deze maand het levenslicht moet zien. De nieuwe budgettelefoon zou eind januari worden onthuld. Het is echter de vraag of de A07 ook naar Nederland komt, omdat de Galaxy A0x-telefoons doorgaans alleen in het buitenland worden uitgebracht.

Wat weten we over de nieuwe Samsungs?

Over de Samsung Galaxy A57 en A37 is al het één en ander bekend. Zo zou de A57 sneller kunnen opladen dan zijn voorgangers: met maximaal 45 watt in plaats van 25 watt. Het toestel lijkt op een Exynos 1680-processor te draaien, die sneller moet zijn dan de chip in de A56.

De Galaxy A37 krijgt mogelijk een Exynos 1480-processor en die is een stuk vlotter dan de Snapdragon 6 Gen 3-chip die in de Samsung A36 zit. Daarmee wordt de telefoon overigens niet direct een snelheidsmonster, maar hij zal apps en games rapper openen en vloeiender draaien.

We houden het nieuws rondom de Samsung Galaxy A57 en A37 voor je in de gaten. Volg ons via de website, of check de nieuwsbrief en/of app via de knoppen hieronder. Zo weet jij het meteen als er meer over de nieuwe Samsung-telefoons bekend is!