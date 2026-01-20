‘Samsung Galaxy A57 dunner dan voorganger (en specs bekend)’

Hoewel iedereen vooruitblikt op de grote lancering van de Galaxy S26-serie, komt Samsung natuurlijk ook nog met de Galaxy A57. Over deze populaire opvolger van de A56 is inmiddels van alles bekend. Lees snel verder!

A57 handzamer dan voorganger

De Samsung Galaxy A57 – een midranger waar veel mensen met een iets minder grote portemonnee reikhalzend naar uitkijken – zou compacter moeten worden dan de A56. Dat heeft Android Treasure ontdekt in een bericht op de website van TENAA. Dat is de Chinese overheidsinstantie die telecomapparatuur certificeert.

De A57 is volgens die gegevens 161,5 bij 76,8 bij 6,9 millimeter groot en ligt daarmee een stukje makkelijker in de hand dan de A56. Die heeft een lengte van 162,2 mm, een hoogte van 77,5 mm en een dikte van 7,4 mm. Het grootste verschil tussen de twee toestellen zit echter in het gewicht. Waar de A56 nog 198 gram weegt, is de A57 16 gram lichter.

Specificaties gelekt: betere chip

Op dezelfde website staat ook een lijst aan specificaties. Zo gaat de A57 draaien op een Exynos 1680-processor, die sneller moet zijn dan de chip in de A56. Ook over het scherm lezen we van alles. Zo zou het display 6,6 inch groot zijn en een resolutie van 2340 bij 1080 pixels hebben.

Met een batterijgrootte van 4905 mAh krijg je niks extra’s vergeleken met de 5000 mAh-accu van de Galaxy A56. Fotoliefhebbers hoeven ook geen upgrade te verwachten. De nu vermelde wapenfeiten zijn een hoofdcamera van 50 megapixel, een 12 megapixel-groothoeklens, een 5 megapixel-macrocamera en ten slotte een selfiecamera van 12 megapixel.

Vermoedelijke week van lancering

Verder zal de telefoon waarschijnlijk in twee varianten komen: eentje met 8GB en eentje met 12GB RAM. Qua opslag ga je de keuze krijgen tussen 128 of 256GB. De adviesprijs van de A56 lag op 479 euro bij zijn lancering in maart 2025. Inmiddels haal je deze prima middenmoter voor € 295,- in huis. Het kan dus een interessante optie zijn als de A57 te duur voor je uitvalt.

Eerder berichtten we al dat we de A57 (en A37) waarschijnlijk in de eerste of tweede week van februari kunnen verwachten. Die datum – en de mogelijke Europese toestelprijzen – houden we natuurlijk scherp voor je in de gaten. Als je daar helemaal niets over wil missen, klik je op de knoppen hieronder!