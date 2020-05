Samsung is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Samsung Galaxy A6 en A6 Plus. Daarbij krijgen de toestellen ook de One UI 2.0-update voor Samsungs gebruikersinterface.



Samsung Galaxy A6 (Plus) Android 10-features

De Samsung Galaxy A6 en A6 Plus uit 2018 worden nu uitgerust met Android 10. De update wordt sinds enkele dagen geleden uitgerold. Waarschijnlijk heeft de update ondertussen alle Nederlandse Galaxy A6- en A6 Plus-toestellen bereikt.

Met Android 10 krijgen de twee telefoons een aantal nieuwe functies erbij. Zo beschikken ze met deze versie over een systeembrede donkere modus. Hiermee wijzig je de witte kleuren naar zwart in onder andere de instellingen en de notificatiebalk. Verder komt de update met een paar nieuwe navigatiegebaren. Hierdoor werken de telefoons nu nog intuïtiever Daarnaast biedt de firmware meer privacy-opties en nog een hoop kleinere verbeteringen.

Met One UI 2.0 krijgen de telefoons een paar kleine features erbij. Hierbij is de toegevoegde screen-recorder zo’n beetje de meest ingrijpende verandering. Galaxy A6 (Plus)-gebruikers missen een aantal functies die andere Samsung-telefoons wel bieden, waaronder Quick Share, Music Share, Single Take Mode en Pro Video Mode. Dit zijn functies die inbegrepen zijn in het nieuwere OneUI 2.1.



Samsung Galaxy A6 (Plus) updaten

Heb je nog geen melding ontvangen van de update, check dan even handmatig of hij al beschikbaar is. Dit doe je door in de instellingen te tikken op ‘Software-update’ en vanuit hier te controleren op nieuwe updates.

Hoogstwaarschijnlijk staat de update al voor je klaar. Er zijn immers al meldingen geweest van mensen die de update enkele dagen geleden ontvingen. Heb jij zonder succes gecheckt of je de update kan downloaden, laat het dan even weten in de reacties.

De Samsung Galaxy A6 is een telefoon uit Samsungs oudere generatie van de Galaxy A-reeks. In 2018 heeft het bedrijf zijn strategie veranderd om geavanceerdere midrange-toestellen te leveren. Hieruit ontstond onder meer de razend populaire Galaxy A50. Samsung laat met de Android 10-update voor de A6 (Plus) zien dat het zijn oudere midrange-smartphones zeker niet is vergeten.

Heb jij een andere telefoon en ben je benieuwd of jij de Android 10-update ook kunt verwachten? Check dan het grote Android 10 update-overzicht!

