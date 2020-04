Samsung heeft de Android 10-update uitgebracht voor de Galaxy A70, het populaire toestel dat vorig jaar werd uitgebracht. De update is nu in Nederland en België te downloaden.

Samsung Galaxy A70 Android 10-update nu beschikbaar

Heb je een Samsung Galaxy A70? Dan kun je vanaf nu de Android 10-update downloaden en installeren. Website GalaxyClub schrijft dat de update nu beschikbaar is in Nederland en België en zo’n 2GB groot is.

Daarom is het het slim om ‘m via een wifi-verbinding binnen te halen, omdat je anders waarschijnlijk snel door je databundel heen bent. Android 10 is de eerste grote Android-upgrade voor de A70 sinds de release van de smartphone.

De Android 10-update introduceert veel verbeteringen en veranderingen. Denk aan een systeembrede donkere modus die energiezuiniger is, gebarenbediening en meer controle over wat apps wel en niet mogen doen. Samsung combineert de Android 10-update met de invoering van zijn One UI 2.0-schil, die al eerder beschikbaar kwam op de Galaxy S10– en Note 10-smartphones.

One UI 2.0 is visueel rustiger, bevat een Focus Modus om geconcentreerd te werken of studeren en toont notificaties op een meer overzichtelijke manier. Tot slot bevat de grote update nieuwe privacy-opties en de Android-beveiligingsupdate van februari 2020. Hiermee is de Galaxy A70 weer redelijk up-to-date qua beveiliging.

De Samsung Galaxy A70 verscheen in mei 2019 in Nederland voor een adviesprijs van 399 euro. Het toestel beschikt over een groot 6,7 inch-scherm met een hoge resolutie (2400 bij 1080 pixels), forse 4500 mAh-accu en driedubbele camera achterop. Inmiddels is de smartphone opgevolgd door de Galaxy A71, die sinds januari verkrijgbaar is.

Deze smartphone beschikt over verbeterde camera’s met vier lenzen en draait uit de doos op Android 10. Het toestel heeft ook een vernieuwd design met een randloos scherm, waarbij de selfiecamera in een klein gaatje in het scherm is verwerkt. Meer over de telefoon lees je in de uitgebreide Samsung Galaxy A71 review, waarin we de belangrijkste plus- en minpunten bespreken. Check ook de videoreview hieronder.

