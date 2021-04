Samsung Galaxy A70 en A40 ontvangen Android 11-update in Nederland

Twee populaire Samsung-toestellen uit 2019 worden nu bijgewerkt naar Android 11. Het gaat om de Galaxy A70 en A40, die daarmee van veel nieuwe features worden voorzien.

Diverse lezers van Android Planet laten weten dat de Samsung Galaxy A70 in Nederland een Android 11-update krijgt. Daarmee wordt de populaire smartphone van twee jaar geleden voorzien van de meest recente Android-versie en alle bijhorende features. Zo krijgt de software een fris design, heb je nieuwe privacy-opties, een vernieuwde camera-app en moet het toestel beter presteren.

Ook voor bezitters van de Samsung Galaxy A40 is er goed nieuws, want voor dit toestel is nu de Android 11-update beschikbaar. De budgettelefoon werd in 2019 uitgebracht met Android 9.0 (Pie) en kreeg ongeveer een jaar geleden de Android 10-upgrade. Met Android 11 ontvangt de A40 nu zijn tweede (en tevens laatste) versie-update.

Als je een Samsung A70 of A40 gebruikt, dan krijg je automatisch een melding als de update voor je klaarstaat. Je kan ‘m dan meteen downloaden en installeren. Handmatig controleren op updates is ook mogelijk: open hiervoor de instellingen, ga naar ‘Software-update’ en tik hier op de optie ‘Downloaden en installeren’. De nieuwste versie moet dan vanzelf verschijnen.

Opvolgers: A72 en A42

Inmiddels zijn er verschillende opvolgers van de Samsung Galaxy A70 en Galaxy A40 verschenen. Zo bracht het bedrijf onlangs de Galaxy A72 uit, een vlotte smartphone met een groot 90Hz-scherm en vernieuwde camera’s. Deze telefoon draait standaard op Android 11 en krijgt drie grote versie-updates: naar Android 12, 13 en 14. Samsung belooft ook vier jaar lang beveiligingspatches uit te brengen.

Voor de Galaxy A42 5G hanteert het bedrijf een ander updatebeleid. De smartphone krijgt vier jaar ondersteuning met Android-beveiligingspatches, maar ‘slechts’ twee grote updates. Omdat de telefoon werd uitgebracht met het oudere Android 10, is Android 12 de laatste upgrade voor dit toestel. Android 12 wordt later dit jaar door Google uitgebracht, waarschijnlijk in september.

Tussen de Galaxy A40/A70 en Galaxy A42/A72 verschenen ook de Samsung A41 en A71. Meer over deze toestellen lees je in de Galaxy A41 review en Galaxy A71 review.

Dank voor de tip, Ruud!