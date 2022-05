Samsung rolt Android 12-update met One UI 4.1 uit voor de Galaxy A71

Ben jij een van de vele Nederlanders met een Samsung Galaxy A71? Dan is het weer updatetijd! In dit artikel lees je welke nieuwe functies er naar jouw toestel komen en hoe je de update installeert.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A71 krijgt Android 12: dit is er nieuw

De midrange-toestellen van Samsung zijn ieder jaar weer grote verkoopsuccessen wereldwijd. De Galaxy A71 uit 2019 is één van deze smartphones. De telefoon kwam op de markt met Android 10 en kreeg sindsdien allerlei beveiligingspatches en update naar Android 11. De ruim 2,5 jaar oude Galaxy A71 is echter nog niet uit-geüpdatet, want er staat namelijk een gloednieuwe Android-versie voor de deur.

Nederlandse gebruikers van de Samsung Galaxy A71 kunnen vanaf nu aan de slag met Android 12 en One UI 4.1. Dit laten diverse lezers aan Android Planet weten. De software biedt flink wat vernieuwingen. Zo is er de kleurenpallet-functie, die het kleurenthema van je smartphone afstemt op de achtergrond die je gebruikt. Ook krijgen gebruikers toegang tot allerlei nieuwe privacyfeatures, het samenstellen van eigen emoji’s en nog veel meer.

Android 12 in combinatie met One UI 4.1

De update brengt tevens de beveiligingspatch van april met zich mee, waardoor gebruikers goed zijn afgeschermd tegen hackers. Wel belangrijk om te weten: de Galaxy A71 krijgt gezien zijn leeftijd nog maar één beveiligingspatch per half jaar. Voorheen kreeg het toestel ieder kwartaal een update. Ook is Android 12 hoogstwaarschijnlijk de laatste grote versie-update die de smartphone krijgt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe installeer je de Android 12-update?

We raden iedereen aan software-updates altijd zo snel mogelijk te installeren. De kans is groot dat je al een melding hebt gekregen over de update. Tik hierop en volg de stappen. Heb je deze melding nog niet ontvangen? Zoek de update dan handmatig via instellingen. Dit doe je als volgt:

Ga naar de instellingen-app van jouw Galaxy A71; Scroll naar beneden en vind het kopje ‘Software-update’; Tik op ‘Downloaden en installeren’ en volg de stappen.

Hoewel de Samsung Galaxy A71 al wat ouder is, kan hij anno 2022 nog prima mee. Bij Android Planet hebben we het toestel begin 2020 uitgebreid getest. We zeiden destijds het volgende:

De Samsung Galaxy A71 is een compleet toestel met een prachtig en groot scherm, goede accuduur en fijne cameramogelijkheden. Met de software valt inmiddels goed te werken, maar is soms wat druk en de behuizing is te vingerafdrukgevoelig. De uitbreidingsmogelijkheden en koptelefoonaansluiting zijn daarentegen een grote plus.

Meer weten over de Galaxy A71? Lees dan even onze geschreven Samsung Galaxy A71 review. Ook hebben we een videoreview over de Samsung Galaxy A71 gemaakt. Deze check je hieronder:

Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste Android-updates voor jouw Samsung-telefoon? Check dan regelmatig de website, download onze Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief.